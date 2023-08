La generación Z asalta la política valenciana

Aunque la mayoría de la generación Z -jóvenes nacidos a lo largo de la década de los noventa- vive al margen de la implicación política, también es cierto que los hay muy interesados. Son diputados en las Corts, secretarios autonómicos, concejales... Nacieron entre 1990 y 2000 y ahora reflejan y reivindican que la política no solo interesa a las personas que están por encima de los 30 años.

Tras las pasadas elecciones del 28M, al menos hay cinco diputados autonómicos -a la espera de que termine de constituirse el Consell y pueda producirse algún nombramiento más que afecte a la composición de los grupos parlamentarios- entre los veinte y los treinta años.

María José Calabuig (Compromís) y Lucía Peral (PP), son las benjaminas en las Corts está legislatura. Ambas nacieron en 1999, con apenas tres días diferencia. Calabuig fue la secretaria en la sesión constitutiva, pero como en la Mesa de Edad tiene que haber paridad, no lo hizo acompañada de Peral, sino de su compañero de bancada, Francesc Roig (1992), el hombre más joven.

La diputada de Compromís describe la experiencia como única. "Que confíen en los más jóvenes para velar por el funcionamiento de la primera sesión es todo un honor", añade y agradece a los servicios de la Cámara todas las explicaciones e indicaciones previas para que nada fallase el pasado 26 de junio.

Calabuig confiesa que aquel día, la primera vez que pisó las Corts ya como diputada, le invadieron sentimientos agridulces: positivos, consciente de la responsabilidad que iba a desempeñar a partir de ese momento y mucho agradecimiento, pero también negativos "al ver lo que había en la bancada de las derechas".

Con 24 años también recién cumplidos, Peral reconoce que le dio cierta pena no ser ella quien formase parte de la Mesa de Edad. Aunque ha tenido otros hitos por su edad: a los 19 años se convirtió en la concejala más joven de Alicante, al lograr entrar en el Pleno de San Isidro, un pequeño municipio de 2000 habitantes.

La popular vivió su primer día como diputada "a lo grande", señala. "Pasé de un pueblo con once concejales a un parlamento autonómico con 99 escaños". Unas semanas después ya va haciéndose al que será su oficina los próximos cuatro años.

También hay rastro de la generación Z en el grupo parlamentario socialista. La expresidenta del Consell Valencià de la Joventud, Cristina Martínez de 27 años, ocupó el puesto número seis en la lista por Valencia.

Ximo Puig contó con ella en el acto en el que presentó su lema de campaña para el 28M - El president -. Martínez no es militante del PSPV y figuró como independiente, una condición sobre la que hizo mención en su intervención, "este proyecto está abierto, todos cabemos y he decidido dar un paso adelante y sumarme para hacer política útil y para las personas".

Con un pasado destacado en el activismo social, ve ahora la política institucional en la que acaba de entrar como "la herramienta para llevar a cabo todas las reivindicaciones que se mueven desde las entidades sociales". Responsabilidad es también el término más repetido por la diputada socialista al recordar las emociones del día que prometió el cargo.

Por su parte en Vox, es José Muñoz el más joven entre sus filas. Muñoz lo intentó por primera vez en 2019, pero no logró escaño. En estos comicios concurrió como número seis de la lista que encabezaba Ana Vega por Valencia.

Aterrizaje en el Consell

Aunque con menor presencia, la generación Z también comienza a adentrarse en el poder ejecutivo. Si bien, Carlos Mazón ha recurrido a viejos conocidos del PP valenciano que ya fueron altos cargos en los Gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Frabra, llama la atención el nombramiento de Cayetano García (29 años) como secretario autonómico de presidencia.

Anteriormente secretario de ayuntamiento y con responsabilidades en el partido, ahora pasa a ocupar uno de los puestos de máxima confianza del president. A falta de concluir todas las designaciones, García se postula como el único menor de 35 años con responsabilidades en el nuevo Consell.

En el Pleno municipal

En política municipal es más frecuente encontrar jóvenes. Es la posibllidad de participación más cercana y también un primer paso para adentrarse en el ámbito institucional.

En Alicante de los 29 ediles, cinco nacieron en la década de los noventa: tres populares, uno de Vox y una de Compromís. La más joven precisamente es la de la coalición, Sara Llobell de 1995, motivo por el que formó parte de la Mesa de Edad en la constitución del Pleno.

Una experiencia "muy solemne". "Me emocionó mucho poner la medalla a todos los miembros de la corporación", añade. El 28M, Llobell iba por primera vez en listas, y aunque lamenta que se refiriesen a ella como "la xiqueta de Compromís", defiende la importancia de que la generación Z ocupe espacios de poder: "Nosotros hemos puesto el foco en temas no que no existiesen, sino que no se visibilizaban, como la salud mental".

Cristian Ramírez, nacido en 1990, es el concejal de movilidad, medioambiente y juventud en Castelló de la Plana, un cargo que asumió con "mucha ilusión". Reconoce que aunque no es imprescindible, "por la manera de pensar, relacionarse y dirigirse", resulta más fácil orientar las reivindicaciones si frente al departamento de juventud hay un joven.

Por su parte, en el consistorio valenciano hay dos ediles que además de compartir generación tienen un pasado como Falleras Mayores de València: Rocío Gil (1991), ex de Ciudadanos y ahora concejala de Bienestar Social en el Gobierno de María José Catalá y Nuria Llopis (1995) fichaje de Sandra Gómez que en caso de victoria del PSPV se postulaba como responsable del área de Cultura Festiva.

Frente a las dudas que se plantean sobre los jóvenes que aspiran a asumir responsabilidades Llopis responde que "fuera de la política ya se ha demostrado que nuestra generación viene pisando fuerte y puede estar a la altura". Periodista de profesión, añade que aceptó la propuesta de Gómez tras valorar que era necesario "una visión más ciudadana y menos política".

Los concejales Lucía Beamud (Compromís) y Borja San Juan (PSPV), exconcejal de Hacienda que asumió el cargo con 27 años, son también generación Z.

Órganos de dirección

A la espera de que se constituya la nueva legislatura, cabe mencionar que de los 350 diputados del anterior Congreso solo 12 (el 3,42 %) accedió al cargo antes de cumplir los 30 años. Víctor Camino, secretario general de las Juventudes Socialistas de España (JSE) se quedó el pasado 23J a las puertas de convertirse en diputado con 29 años.

El dirigente socialista logró un hueco en las listas electotales, tras su salto desde el área de comunicación digital del Consell de Puig hasta la dirección de los jóvenes socialistas. Camino ocupaba el sexto puesto por la provincia de Valencia, pero el PSPV-PSOE obtuvo cinco.

Ser el secretario de JSE permite a Camino formar parte del Comité Federal del PSOE desde donde procura "trasladar la opinión y las preocupaciones diarias de los jóvenes opositores, estudiantes de FP, beneficiarios del bono cultural...". Una presencia en los espacios de poder de los partidos fuera de los órganos propios de las juventudes -que cuentan con una capacidad de acción mucho menor-.

Precisamente en la reunión de ese órgano para analizar los resultados electorales habló en su intervención de "la victoria de una generación, se ha demostrado que la juventud no es de extrema derecha".

Además, defendió la contribución de los jóvenes entre 18 y 24 años a los resultados que obtuvo el PSOE. Camino resume lo logrado en la connotación que adquirió el término de "perro sanxe" y que marcó gran parte de la campaña.

Desafección y desencanto

Sobre la falta de implicación de los más jóvenes en política, la diputada de Compromís, María José Calabuig, lo achaca al desencanto con la política institucional. Considera que parte de la solución pasa por "adaptar el formato y los mensajes a las nuevas generaciones".

Cristina Martínez (PSPV) prefiere usar el término "desafección", pero como un diagnóstico para la sociedad en general no solo de los jóvenes. Además, cree que la visión "adultocentrista, que está muy presente en nosotros y no nos damos cuenta, contribuye a las generalizaciones".

Por su parte, la popular Lucía Peral incide en la necesidad de que sean voces jóvenes las que precisamente hagan llegar a las instituciones y a las cúpulas de los partidos sus necesidades como generación.