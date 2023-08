El presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, Germán Zaragoza, considera "muy positiva" la reunión que mantuvo el viernes la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, con el sector de los bous al carrer. Este es el primer encuentro del departamento de Justicia e Interior, una de las tres conselleries de VOX en el Consell de Carlos Mazón, con el sector de los bous al carrer. Núñez aprovechó la ocasión para transmitir a las peñas el respaldo total del Consell a la libre celebración de festejos taurinos.

Zaragoza destaca que la reunión "estuvo centrada principalmente en temas de seguridad". "Vamos a ayudarnos y trabajar juntos Consell y peñas por mejorar la seguridad de los festejos, porque los primeros que queremos cuidar los festejos somos nosotros", añade.

"Respeto al animal"

La consellera de Justicia e Interior, en un comunicado, incide en que “la mejor forma de proteger una de nuestras grandes tradiciones es velar por la adecuada imagen de los festejos taurinos. La seguridad es imprescindible pero también el comportamiento cívico de los participantes y el respeto al animal”.

La competencias sobre la seguridad en los festejos taurinos recaen en el departamento de Núñez y está regulada a través del Decreto 31/2015, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales en la Comunitat Valenciana. Éste se centra en cuestiones como instalaciones y elementos estructurales de protección, cierre y delimitación (barreras, cadafales o defensas individuales de recintos particulares), así como en las comprobaciones previas a la celebración del festejo.

Entre las principales reivindicaciones transmitidas por la federación de peñas a la conselleria, según detalla Zaragoza, "está la apertura de una oficina técnica de bous al carrer durante el fin de semana que permita atender todas las incidencias que se puedan generar los sábados y domingos", los días en que más festejos taurinos se celebran.

"La Conselleria cierra el viernes y no abre hasta el lunes, por tanto si surge cualquier problema como un cambio de horario de un festejo ya autorizado no tenemos manera de resolverlo", explica el portavoz de la federación. "Por ejemplo, si un festejo está autorizado para un sábado y no se puede celebrar porque llueve, no es posible trasladarlo al domingo y lo tenemos que cancelar", lamenta Zaragoza.

Conexión directa con la Conselleria en fin de semana

Otro de los problemas que según Zaragoza podría solucionar está conexión directa con la Conselleria en fin de semana es el de la sustitución de los toros: "si alguna res presenta un sábado o un domingo cualquier problema que le impida participar en un festejo, ahora mismo no tenemos medios para poder cambiarla por otra porque nadie en la Conselleria lo puede autorizar, y es un ejemplar menos que participa en el festejo".

Además de la oficina técnica de fin de semana, la federación de peñas también solicita a la Conselleria de Justicia e Interior "más difusión y promoción" de los festejos.

El número de festejos taurinos "será similar al de 2022"

Respecto al balance de la temporada 2023 de bous al carrer, Germán Zaragoza, señala que "aún es pronto, porque solo en agosto y septiembre se celebran la mitad de festejos de todo el año". No obstante, añade que por los datos que maneja la federación "el número de festejos de este año será similar al de 2022". El año pasado se autorizaron 8.702 festejos, frente a los 8.623 de 2019, 79 más.

Como destaca Zaragoza, agosto y septiembre son los dos meses más fuertes. Así por ejemplo, en 2022 en agosto se celebraron un total de 3.328 festejos, el 38,2 % del total del año. Septiembre concentra uno de cada seis festejos del año, 1.429 en 2022, mientras que julio ocupa el tercer lugar, con 1.182 el pasado ejercicio, el 13,6 % del año.

La Conselleria de Justicia e Interior informa que este 2023, hasta el 15 de junio, ha autorizado ya la celebración de 1.788 festejos taurinos que suman un total de 547 días.