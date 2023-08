Este fin de semana estaba previsto el máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas, uno de los acontecimientos destacados del calendario astronómico anual. Un aspecto importante a tener en cuenta es que, si bien el máximo suele producirse en la noche del 12 al 13 de agosto, la actividad meteórica continuará en los próximos días, ya que lo habitual es que se mantenga hasta el 24 de agosto. Cuando el máximo se produce en condiciones favorables es fácil que se observen más de 100 meteoros cada hora, tasa que se reduce después, aunque eso no significa que ya no haya Perseidas, sino que son menos frecuentes. Por tanto, si en los próximos días está a nuestro alcance, merece la pena echar un vistazo al cielo para ver si nos sorprende el espectáculo de estas estrellas fugaces (se llaman así, pero no son estrellas realmente), cuyas estelas se producen al entrar en la atmósfera los restos desprendidos en el espacio por el cometa Swift-Tuttle, cuya órbita cruza la Tierra cada año por estas fechas. Las Perseidas, como todas las lluvias de meteoros, se deben observar a simple vista, sin telescopio, preferiblemente en una zona de horizontes abiertos. Debe centrarse la mirada en la constelación de Perseo, de la que parecen provenir la mayoría por un efecto de perspectiva, de ahí su nombre. Se trata, además, de una actividad excelente para observar en grupo y constituye un gran aliciente para iniciar a los niños en la observación del cielo.