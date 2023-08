Tal como recogía el Real Decreto de convocatoria electoral para el 23 de julio hoy se constituyen las Cortes Generales. A partir de las 10:00 todos los diputados electos juraran o prometerán su cargo. Un Congreso muy renovado en el que la única mayoría absoluta clara es la de los novatos. 177 de sus señorías, de los 350 que conforman la Cámara Baja en esta XV Legislatura, no han sido antes diputados.

Una renovación también muy presente en los representantes elegidos por la Comunitat. Quince de los 33 afrontan por primera vez el reto de ocupar un escaño: 7 populares, 3 socialistas, 3 de Compromís-Sumar y dos de Vox.

El grupo parlamentario que más cambios ha experimentado en sus filas es el del PP. Un terremoto que también ha tenido su replica en las listas populares por Valencia, Castelló y Alicante.

Es el caso de Carlos Gil, que ha dado el salto desde la alcaldía de Benavites al Congreso. "Es una mezcla de emoción y de responsabilidad muy interesante, y más viniendo de un ayuntamiento pequeño", afirma.

En estos primeros días, al igual que su compañera Esperanza Reynal está recibiendo el apoyo y la ayuda de los veteranos del partido que ya han sido diputados previamente, " aunque más que consejos, nos van explicando lo que es el día a día aquí", puntualiza. Aunque Gil es consciente de que las tareas se irán aprendiendo poco a poco.

Por su parte, Reynal que procedía del campo de la medicina -era jefa del departamento de Ginecología del hospital Arnau de Vilanova- señala que "cualquier comisión que esté en relación con estos ámbitos me encantará y trabajaré para aportar lo mejor en ellas".

Alma Alfonso logró el sexto escaño por la provincia de Valencia para los populares. "Me siento muy agradecida de la oportunidad que se me ha brindado y desde luego me voy a dejar la piel en el desempeño de mis funciones", declara. Aunque Alfonso había estado anteriormente en el Congreso, estos primeros paseos por los pasillos del Palacio "ahora son diferentes, saber que desde aquí se pueden cambiar las cosas para mejorar nuestro país y defender los intereses de los vecinos de Valencia y de toda la Comunitat es un sentimiento indescriptible", sostiene la diputada del PP.

Alberto Fabra y Fernando de Rosa también aterrizan de nuevas en el Congreso, aunque en su caso cuentan con experiencia previa en el Senado, por lo que su transición y adaptación les resultará mucho más sencilla.

La socialista Carmen Martínez ha sido alcaldesa de Quart de Poblet durante 24 años y describe su llegada a la Carrera de San Jerónimo como una etapa ilusionante, pero también "consciente de la responsabilidad que conlleva". Sostiene que ser regidora le ha dado una visión de la política particular y espera poder trasladar la perspectiva municipal a lo que considera "la Champions League" y que ahora le ocupará.

Aunque reconoce que no ha tenido mucho tiempo para familiarizarse con la que será su oficina durante los próximos cuatro años -si alguno de los candidatos logra ser investido presidente-, "he aterrizado directamente desde les Corts", en los primeros días ha contado con la ayuda de su compañero de bancada Vicent Sarriá y diputado en anteriores legislaturas para asentarse en su nuevas funciones.

Tras la constitución de las Cortes y la Mesa, el siguiente paso serán las comisiones. Y aunque aún no hay nada decidido, la dirección del grupo parlamentario socialista ha preguntado a sus diputados por sus preferencias.

Martínez, médica de profesión y exportavoz sanitaria del PSPV en las Corts, confiesa que le gustaría formar parte de la de Sanidad donde considera podría aportar dada su experiencia.

Por su parte, la también socialista Marta Trenzano señala que "donde me pongan intentaré hacer un buen papel", aunque cree que en la de Asuntos Económicos o la de Unión europea podrá hacer un buen papel.

Trenzano remarca el honor que supone para ella "ser representante de la Comunitat Valencinan en la Cortes Generales, me causa mucha emoción". "Como siempre daremos el máximo especialmente para defender los derechos de la ciudadanía", añade.

En Compromís-Sumar, salvo Txema Guijarro (elegido por Alicante), todo son caras nuevas. Los tres diputados de la candidatura de Valencia recogieron juntos la acreditación acompañados de Joan Baldoví. El exdiputado, que cuenta con una larga experiencia en la Cámara Baja ha recomendado a sus compañeros que van a sustituirle en la tarea de llevar la agenda valenciana a Madrid, que se lo tomen con calma y no tengan miedo a preguntar.

Alberto Ibáñez añade que también les recordó que debían mantener los pies en el suelo y no olvidar de donde venían. Ibáñez, que en su pasado como concejal desempeñó responsabilidades en el ámbito de cultura y en su etapa en el Consell en el área de Igualdad, le gustaría ahora ocuparse de las cuestiones ligadas al turismo, donde considera convergen muy bien "la agenda valenciana y de izquierdas".

Águeda Micó, que se reconoce gran aficionada de la política en general, confiesa que para ella volver al Congreso al que había acudido en otras ocasiones como visita, ahora como diputada le causa una gran emoción.

Además confía en que no se vaya a producir una repetición electoral y que durante la legislatura que hoy se abre se haga "política en mayúsculas, de grandes acuerdos y muchas negociaciones como a la que estoy acostumbrada en la Comunitat con el Botànic".

En Vox también hay renovación y caras nuevas, empezando por el excandidato a la Generalitat y condenado por violencia de género Carlos Flores. Entre sus cinco diputados también se estrena el alicantino David García.

No obstante, la formación ultra cuenta entre sus filas con Ignacio Gil Lázaro que lleva en el Congreso cuatro décadas (primero con Alianza Popular, luego con el PP y ahora con Vox) y que además ha sido miembro de la Mesa, lo que le convierte en uno de los diputados con más experiencia de todo el arco parlamentario.