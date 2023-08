"Ya era hora". Son palabras de la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó tras el anuncio de la recién nombrada presidenta del Congreso de los Diputados (y expresidenta del gobierno de las Islas Baleares), la socialista Francina Armengol, de permitir a partir de esta legislatura que los diputados y diputadas puedan expresarse en catalán -o valenciano- gallego y euskera en la Cámara Baja, una de las condiciones que habían puesto para apoyar su elección formaciones independentistas como ERC y Junts.

"Esta decisión significa cumplir el artículo 3 de la Constitución que dice que las lenguas cooficiales deberían gozar de especial protección", señala la representante de la AVL, que también piensa que es positivo "hacer normal lo que es normal en una España plural y plurilingüe. Tan oficial es el valenciano como el castellano. Todas son lenguas españolas y tienen derecho a utilizarse en los espacios de representación pública", señala Cantó.

Varios expertos consultados por este diario tras el anuncio creen, en resumen, que "nunca es tarde si la dicha es buena". Ese es el punto en común pero las visiones tienen matices. Si bien todos coinciden en que es una decisión positiva, hay quien pone el acento en que todavía falta mucho que hacer para "dignificar", "recuperar" e igualar la lengua valenciana en la Comunitat Valenciana. Vicent J.Escartí, del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), "nunca es tarde para dignificar la lengua pero si de algo nos tenemos que preocupar, es de que se hable valenciano en nuestra casa", dice. En este sentido, cree que "las instituciones valencianas tendrían que ser las más interesadas en fomentar el uso del valenciano, incluyendo el nuevo president de la Generalitat", apunta.

En la misma línea se expresa Toni Gisbert, secretario de Acció Cultural del País Valencià. Ve el cambio positivo pero "insuficiente". Para ello, señala que es necesario que el gobierno valenciano apueste por ello y el español reconozca la realidad plurilingüe. "Si hay un gobierno plural hay que continuar en esta línea. Las normativas que reconozcan el carácter plurilingüe del Estado". "Todo lo que sea reconocer la plurinacionalidad de España y la descriminalización del catalán, bienvenido sea", concluye. Lo que para él se ha constatado es que "este tipo de cambios solo son posibles si no hay mayorías absolutas. Es positivo porque se ve la necesidad de pactar".

"Estos cambios solo son posibles si se dejan atrás las mayorías absolutas"

Y se ha constatado, también, según explica, por su parte, Antoni Infante, de la plataforma Decidim (pel dret a decidir del País Valencià) que estos cambios "no son problemas legislativos sino forman parte de la voluntad política". "Los partidos independentistas han forzado una negociación que ha dado lugar a una situación interesante y una buena noticia", dice. Y anima a los diputados valencianos "de todos los partidos" a que vayan a una para ser claves y pelear las medidas "necesarias de la agenda valenciana".

"La lengua es el valenciano y así se ha de nombrar"

Por otra parte, hay especialistas que aunque valoran el cambio creen que la denominación no es la correcta. Armengol dijo ayer que permitiría el uso de catalán, euskera y gallego en el hemiciclo pero para Voro López, director de la sección de lengua y literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) "falta una". "Más allá de la discusión filológica de si el catalán y el valenciano son parecidos , iguales o diferentes, el Estatut de Autonomia dela Comunitat Valenciana dice que la lengua oficial es el valenciano y no nombrarlo es un agravio comparativo a los valencianos. Hasta ofensivo. Si no cambian el Estatut, la lengua oficial es el valenciano y así se ha nombrar. Si quieren nombrar solo el catalán, que cambien la norma", defiende.

Respecto al uso de lenguas cooficiales en el hemiciclo, López cree que está bien, pero anima a incluir a otras lenguas además del catalán, euskera y gallego y cree que hay algo de "propaganda" en la medida. "Todavía queda mucho por hacer en los territorios para que se reconozca y se hable", con todo, cree que es positivo y que lo importante, al final, "es reconocer los derechos lingüísticos de las personas".

Por último, Vicent Baydal, historiador y cronista de la ciudad de València aplaude el anuncio. "Después de cuarenta años, era tan fácil como que la presidenta dejara a la gente hablar. Nos han mentido hasta ahora que los partidos periféricos han obligado a los demás a hacerlo". La permisión del uso de las lenguas cooficiales es un "reflejo de la constitución que reconoce que tenemos un Estado con nacionalidades diversas".

"Misma lengua, doble denominación"

En segundo lugar, Baydal cree que la vía "recomendable" ahora que se ha admitido el uso de otras lenguas es la doble denominación del "valencià-català". "En los estatutos catalán y balear, la lengua catalana es la lengua propia pero en el estatut valenciano, la lengua propia es el valenciano", señala.

En este sentido, "siendo la misma lengua tal como indican las autoridades filológicas y los tribunales, por una cuestión legal y también histórica se debería contemplar esa doble denominación del valenciano-catalán". El objetivo, representar a más gente y dar fuerza de cara al resto del Estado al valenciano. Más allá, dice, de "la demagogia del PP que gobierna contra el valenciano pero reivindica su diferencia, los partidos del Botànic deberían plantearse reivindicar esta doble denominación. Esquerra Republicana la ha reconocido y propuesto en algunos de sus informes, ¿porqué Compromís o el PSPV no?", se pregunta.