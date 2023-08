Los insuficientes 33 votos a Ignacio Gil Lázaro y las felicitaciones del PSPV, especialmente de Ximo Puig, a Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso son lo más cerca que ha estado la Mesa de la cámara baja de tener representación valenciana. Ni socialistas ni populares ni la coalición Compromís-Sumar han propuesto a un diputado elegido por Castelló, Valencia o Alicante para el órgano de gobierno del parlamento y el único que lo ha hecho, Vox, no ha logrado los apoyos necesarios con el consiguiente choque con el PP.

Madrid no es Las Vegas. Lo que ocurre en la capital de España tiene sus efectos más allá de la M-40, aunque la intensidad de sus réplicas es variable y alguna podría alcanzar a la Comunitat Valenciana. En esta autonomía gobiernan PP y Vox, dos partidos que ayer separaron sus caminos en las votaciones a la Mesa del Congreso, lo que impidió que la formación de ultraderecha tuviera representación en este órgano para el que habían propuesto a Gil Lázaro.

El diputado por Valencia optaba a revalidar un puesto que ya logró en la anterior legislatura en la que fue vicepresidente cuarto. Sin embargo, los populares no le prestaron los votos necesarios a la formación que dirige Santiago Abascal lo que provocó malestar en los voxistas. "Chanquete ha muerto", escribió el diputado alicantino de Vox, David García, en referencia al "Verano Azul" con el que los populares hicieron la campaña del 23J.

Más claro estuvo quien fuera candidato a la Generalitat el 28M y posteriormente cabeza de lista por Valencia en las generales, Carlos Flores, quien mostró su desconfianza hacia el PP y aseguró en declaraciones a la Cadena SER que los populares "tienen 18 caras distinas, una en cada autonomía y otra en el Congreso". En esta emisora, Flores se acogió al refranero con un "arrieros somos" aunque descartó lo vivido en la Mesa del Congreso influya en el pacto del Consell. "No va a ser por nosotros que se rompa ningún pacto, nos atenemos a lo firmado", aseguró.

Fuentes de la formación en la Comunitat Valenciana tratan de alejar cualquier efecto en el Ejecutivo autonómico y dudan de que afecte mientras que desde la Vicepresidencia Primera que dirige Vox transmiten que en estos momentos sus preocupaciones está en la labor de gobierno y que no les compete hacer declaraciones sobre lo ocurrido en el parlamento. Tampoco en el PPCV consideran que el episodio de ayer vaya a tener consecuencias en el Consell. "Cada votación hay que colocarla en su contexto", señalan fuentes de los populares.

Lo que sí que queda claro es que no habrá representantes valencianos en la Mesa. Gil Lázaro fue el único en el anterior mandato. De los nueves cargos en juego ayer, la Comunitat Valenciana no logra ninguno. Es la sexta vez que ocurre en las 15 legislaturas que se han sucedido en la democracia española. La última vez, entre 2016 y 2019 donde ocurrió igual que en el mandato del año anterior en el que tuvieron que repetirse las elecciones al no haber votos suficientes para investir a un presidente.

"La España de las Españas real"

Mientras tanto, quienes más alegría mostraron fueron los diputados del PSPV. No hubo ninguno de los suyos en las diferentes ternas, pero más allá de que la izquierda se asegure el control de la Mesa del Congreso, los socialistas valencianos exhibieron la elección de Francina Armengol como una buena noticia para la federación que dirige Ximo Puig. De hecho, fue el propio expresident de la Generalitat quien señaló que la balear dará "más protagonismo" a la "España de las Españas real" con una "visión integradora de las distintas miradas, nacionalidades y regiones".

Te puede interesar: Comunitat Valenciana Puig espera su papel tras los guiños de Sánchez a los expresidentes

"Ahora llega un tiempo ilusionante", añadió Puig quien en su estreno como senador llamó a "configurar un gobierno de progreso capaz de avanzar en derechos sociales y, al mismo tiempo, entender los cambios territoriales que se necesitan". En la formación del puño y la rosa la mayoría conformada ayer con los diferentes partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, permitirá hablar de cuestiones que facilitan la agenda valenciana como la "federalización", la "descentralización", la necesidad de una financiación autonómica "justa para todos" o el uso del valenciano en la cámara.

También en Compromís-Sumar mostraron su satisfacción ante el transcurso de la jornada parlamentaria. En este sentido, Àgueda Micó, quien concurriera como cabeza de lista por Valencia, celebró que se haya logrado "el primer objetivo" de conformar una Mesa del Congreso progresista y que esto ayude a lograr una investidura de un gobierno de izquierdas. Asimismo, reivindicó que la voz de los valencianos se escuchará "alto y claro" y calificó de "histórico" que en esta legislatura se pueda expresar desde la tribuna en valenciano.