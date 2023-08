Lo que ocurre en el Congreso, se queda en el Congreso, o por lo menos, no salta a la Comunitat Valenciana. La sindica adjunta del PP en las Corts, Laura Chuliá, ha negado que el pacto de gobierno en la Generalitat esté en peligro tras el desencuentro del PP y Vox en el Congreso y las críticas vertidas por miembros de Vox en la Comunitat Valenciana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Nosotros como valencianos tenemos que constituir nuestros órganos y llegar a acuerdos y cada uno tiene que saber en su comunidad autónoma cómo se tiene que regular, cómo se tiene que gestionar y lo que es el día a día” ha señalado Chuliá al tiempo que contestado que no, que el pacto de gobierno entre las dos formaciones no corre peligro. El PP no cedió votos a Vox para tener representante en la Mesa del Congreso, lo que ha generado malestar en la formación que dirige Santiago Abascal.

El PPCV trata así de encapsular la crisis abierta entre las dos formaciones de la derecha a un asunto del parlamento estatal que no salpica a la realidad autonómica. Sin embargo, varios dirigentes de Vox en la Comunitat Valenciana se han lanzado a criticar a los populares, entre ellos, el máximo representante en el Gobierno valenciano, el vicepresidente primero, Vicente Barrera, quien acusó en un tuit que posteriormente borró de "escupir a la cara" a Vox.

Sobre estas declaraciones, Chulia ha respondido que “cada uno es responsable de sus redes sociales y eso se lo tendríamos que preguntar a él”. A la pregunta sobre si este desencuentro entre el PP y Vox puede afectar al pacto de gobierno del Consell de la Generalitat Valenciana, Laura Chulia ha dicho que cree que “no tiene nada que ver”.

También han criticado al PP otros cargos de la ultraderecha que han mostrado su indignación por quedarse sin presencia en la Mesa del Congreso. "El PP ha descarrilado. Deja fuera de la Mesa del Congreso al tercer partido más votado y su “Jefe” se va a consolar a la que suelta violadores a la calle…", ha escrito la síndica del partido en las Corts, Ana Vega, con una fotografía de Feijóo junto a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, durante la sesión inaugural de la cámara baja.

"Inestabilidad"

Por su parte, el síndic adjunto del PSPV, Arcadi España, ha aprovechado las críticas de los voxistas para hablar de "guerra abierta" entre los dos partidos, no solo en Madrid, "sino también en la Comunitat Valenciana". "Hemos visto al conseller de Cultura insultando al líder del partido con el que ha pactado introduciendo un elemento de inestabilidad y afectando a la imagen de la Comunitat Valenciana", ha expresado el dirigente socialista.