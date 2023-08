El calor vuelve a hacerse notar en la Comunitat Valenciana durante la jornada de hoy sábado. Las altas temperaturas no dan tregua en la región y experimentarán ligeros ascensos durante toda la jornada de hoy. En algunas zonas, el mercurio rozará los 39 grados, unos registros "significativamente altos" para la época del año, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El calor será especialmente intenso en las comarcas del interior de las provincias de Valencia y Alicante.

La jornada de hoy estará marcada por cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, mientras que tanto las primeras como las últimas horas del día estarán marcadas por los intervalos de nubes bajas en el litoral, según la predicción

En cuanto al viento, soplará flojo variable y al mediodía tenderá a componente este con algún intervalo moderado. Respecto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso.

A las altas temperaturas se suma que la humedad relativa está en valores especialmente altos. Superará el 70 % durante toda la jornada de hoy y, en la madrugada del sábado al domingo, se disparará hasta el 90 % lo que dificultará la sensación de tregua térmica por la noche.

Pueblos con temperaturas más elevadas

La Comunitat Valenciana no se encuentra bajo una ola de calor, como la que marcó registros históricos hace dos semanas con temperaturas superiores a los 45 grados en muchos municipios de la comunidad autónoma. El verano está siendo especialmente caluroso no sólo por las temperaturas máximas, sino también por la mínimas, con el pertinente perjuicio para la salud, que no han bajado de los 20 grados en los últimos meses en València.

En la provincia de Castellón, los termómetros anotarán 34 grados de máxima en Morella, 33º en La Vall d'Uixó y Castelló de la Plana y 30º en Vinaròs, mientras que las mínimas serán de 20º, 33º y 30º en cada una de estas localidades.

Por su parte, las máximas en la provincia de Alicante serán de 36 grados en Alcoy y Orihuela, de 34º en Elche y de 32º en Dénia y Alicante. Por su lado, las mínimas rondarán los 23-24º.

Las temperaturas y la humedad descendió de forma notable entre el 4 y el 8 de agosto, pero nuevamente hemos retornado a valores altos de temperatura, sobre todo nocturna, con humedad absoluta muy alta. pic.twitter.com/eSJkfAdFh0 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 19 de agosto de 2023

Y en la provincia de Valencia, el mercurio se disparará hasta los 38º de máximas en Ontinyent y Requena, y se quedará en 32º en València y 31º en Gandia. Las mínimas, por su parte, se situarán entre los 20º de Requena y los 23º de la capital.

Predicción para mañana domingo

El calor no remitirá mañana domingo, una jornada en la que las temperaturas se mantendrán especialmente altas aunque habrá un leve respiro de un par de grados menos en general. En Requena, por ejemplo, la temperatura máxima para el domingo será de 36º, mientras que en Ontinyent descenderá hasta los 37º.

En el litoral, los valores serán más suaves en una situación similar a la de hoy. En València, se alcazará una temperatura máxima de 32 grados; en Gandia, 31º; los mismos que en Cullera y Sueca.

Eso sí, los altos valores de la humedad relativa harán que la sensación térmica, igual que en la jornada de hoy, sea mayor con un calor mucho más sofocante de lo habitual.