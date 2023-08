La nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, asegura que el valenciano podrá hablarse en la institución que dirige si la propuesta de permitir el uso de las lenguas cooficiales del Estado en el hemiciclo sale adelante. El compromiso de Armengol llega después de que el PP criticara airadamente que en su propuesta para permitir el uso de lenguas cooficiales en la cámara baja no apareciera expresamente citado el valenciano, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que sí fueron mencionados por la expresidenta de Baleares. El Consell de PP y Vox llegó incluso a redactar una declaración institucional denunciando el «ninguneo» del Gobierno al valenciano que será aprobada en el primer pleno de septiembre.

En una entrevista publicada ayer por La Vanguardia, Armengol asegura que el objetivo de la iniciativa es que toda lengua cooficial, como es el caso del valenciano en la Comunitat Valenciana, se «refleje» en el Congreso gracias a esta propuesta. «Yo trabajaré para que todos los ciudadanos de este país que tienen una lengua cooficial en su territorio la puedan ver reflejada en el Congreso, utilizada por sus representantes legítimos», afirma al ser preguntada por las acusaciones del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón sobre ese desprecio al valenciano.

En otra entrevista concedida a El País, la balear se expresa en una línea muy similar al defender que lo «importante» de la propuesta, gracias a la cual se ganó el voto de los diputados de Junts que eran clave para lograr la presidencia de la institución, es que «todos los ciudadanos que tengan una lengua oficial en España la puedan ver representada».

Aunque Armegol omitió el valenciano al enumerar las lenguas cooficiales que se podrían hablar en el hemiciclo, estas declaraciones avalarían el uso de esta lengua, cooficial en la C. Valenciana, en el Congreso siempre que la medida salga adelante, algo que no parece inminente ya que la propia Armengol admite que todavía se están explorando las fórmulas para poder implementarla y no descarta tener que reformar el reglamento de la cámara.

El debate onomástico

La propuesta de la presidenta del Congreso ha devuelto el debate lingüístico a la primera línea de la política valenciana. El Consell de PP y Vox se levantó en armas contra la iniciativa al entender que margina al valenciano y lo equipara al catalán, un asunto ante el que Armengol se remite a las tesis de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que defiende la unidad de la lengua. «Yo soy política, no filóloga. Asumo las resoluciones de la AVL, que son muy claras», señala.

La institución encargada de redactar la normativa lingüística del valenciano emitió en 2005 una resolución en la que defendía que «es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales para designar esta lengua: la de ‘valenciano’, establecida en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, y la del ‘catalán’, reconocida en los estatutos de autonomía de Cataluña y Baleares».

Además de defender esa unidad lingüística, el organismo reclamaba ya entonces la necesidad de «armonizar la dualidad onomástica» con el objetivo de «garantizar la legítima presencia del gentilicio valenciano fuera de la autonomía y, a la vez, conciliar la realidad filológica con la realidad legal y sociológica valenciana».

En todo caso, Armengol se muestra satisfecha de que el Ejecutivo valenciano que preside Carlos Mazón «se interese por la novedad que supondrá que el Congreso se convierta en una expresión de la diversidad lingüística española» y lo considera una «buena noticia».

Según la expresidenta del gobierno balear, sacar adelante esta iniciativa reflejaría la «España real» en el Congreso y ayudaría a fomentar el uso de las lenguas minoritarias entre las nuevas generaciones. «Esto es muy importante, puede tener un gran valor pedagógico para los jóvenes», apunta.