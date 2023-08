La mascarilla es de nuevo de uso obligatorio en varias zonas "sensibles" de, al menos, tres hospitales valencianos. Ponerse los tapabocas es así obligatorio para todo el mundo que vaya a ciertas áreas sensibles como las salas de Oncología o UCI del Hospital Doctor Peset, el Hospital General de Valencia y el Hospital de Sagunt según ha podido confirmar este diario, después de que los niveles de contagios covid hayan aumentado y así lo hayan recomendado desde los servicios de Medicina Preventiva para evitar que los hospitales se conviertan en un foco de contagio.

Desde mediados de julio, los contagios se han triplicado y ese repunte se ha trasladado a los centros donde han detectado un «considerable aumento» de pacientes ingresados con covid y por covid. De esta forma, las mascarillas vuelven a escena después de que el pasado 4 de julio el Consejo de Ministros decretara el fin de la crisis sanitaria por culpa del coronavirus y se retirara su uso indispensable en el ámbito sanitario.

El hospital Doctor Peset fue el primero en adoptar esta medida "temporal" el pasado viernes 10 de agosto. Los servicios de Preventiva vieron que habían aumentado el número de pacientes covid en el centro y decidieron imponer la obligatoriedad de las mascarillas tanto para trabajadores como para pacientes o acompañantes en áreas sensibles como Urgencias, UCI, Oncología o Reanimación y en las salas de hospitalización donde hubiera ingresados pacientes con covid. En su día, desde la Conselleria de Sanidad se aseguró que la medida era "temporal" y que ningún otro centro la había adoptado, aunque esto último ha ido cambiando conforme han pasado los días.

De hecho, este fin de semana se ha conocido que en el Hospital General de Valencia también ha impuesto el uso obligatorio de los tapabocas en algunos espacios sensibles y así se notificó de forma oficial con una circular emitida el pasado viernes. Según este documento, al que ha tenido acceso este diario, la mascarilla es obligatoria para trabajadores, pacientes y acompañantes en Urgencias (incluida la sala de espera), hospitales de día y UCI y en las zonas donde haya pacientes covid ingresados o para pacientes con "fiebre" o síntomas respiratorios. Además, es "altamente recomendable" para todo el mundo en otras dependencia y consultas externas.

En Sagunt, no en todas las zonas

En el Hospital de Sagunt también se ha tomado una medida similar, pero solo en algunas de estas áreas "sensibles" pero no en Urgencias. Así, y según informa Mónica Arribas desde Sagunt, algunos servicios del hospital están exigiendo el llevar mascarilla tanto a pacientes como a acompañantes desde finales de julio a propuesta del servicio de medicina preventiva y prevención de riesgos laborales del mismo hospital, como han confirmado a Levante-EMV desde la dirección del centro sanitario. Se trata de lugares especialmente sensibles, como los que acogen a pacientes inmunodeprimidos (Oncología o la UCI), así como en la Unidad de Quemados y Hematología. De momento, la medida no afecta a Urgencias, donde solo se recomienda el uso de cubrebocas y se ofrece una, en caso de no llevarla.

Desde Sanidad, sin embargo, han explicado que en la conocida como mini-Fe "no se ha tomado ninguna medida adicional a las ya existentes en las últimas semanas. Se indica uso de mascarillas a pacientes con covid y acompañantes de estos y a los que acuden con síntomas respiratorios en urgencias" aunque no especifican si hay medidas extra en las últimas semanas en otras zonas. De esta forma, oficialmente "solo el Dr. Peset y el General han comunicado a la consellería la adopción de medidas preventivas adicionales, de manera puntual y temporal, ante la incidencia de casos covid en estos centros". Con todo, desde Sanidad han recordado que cada centro puede "determinar la adopción de medidas preventivas adicionales cuando lo consideren oportuno" si así lo consideran los "servicios de medicina preventiva y de riesgos laborales".

Ya era obligatoria para trabajadores de áreas sensibles

La mascarilla, realmente, no "había desaparecido" por completo de los hospitales con el fin de la crisis sanitaria en julio. Evidentemente, el tapabocas se ha seguido utilizando en ámbitos desde ya era habitual antes de la pandemia como UCI, quirófanos o infecciosas. Pero, además desde el Ministerio de Sanidad, se animaba a que permaneciera su uso continuado entre los trabajadores de las áreas hospitalarias más sensibles (UCI, Urgencias, Oncología...) y a fomentar su uso en otros espacios, para personas contagiadas y para personas vulnerables aunque ya no hubiera crisis sanitaria.

Basándose en esas recomendaciones generales, la Conselleria de Sanidad dictó el pasado 7 de julio una norma interna que declara que el tapabocas es obligatorio para quien tenga gripe o covid y esté en algún lugar compartido de un centro sanitario; para los trabajadores que les atiendan y además, se pedía que se reforzara "específicamente el uso universal", es decir para todo el mundo en las urgencias hospitalarias, incluidas las salas de espera de ahí los carteles de recomendación que pueblan estos espacios. Además, desde la administración se dejaba la puerta abierta a que se pidiera su uso indispensable para los trabajadores de UCI o zonas vulnerables como críticos, Oncología, quemados siempre que los servicios de Preventiva lo consideraran necesario "según la valoración de riesgo de cada centro sanitario".

Este "nivel de riesgo" parece que se ha adoptado en la mayoría de hospitales valencianos, porque los trabajadores de estas áreas la están llevando desde julio pero los centros tienen la potestad de endurecer las medidas de protección contra las infecciones respiratorias si así lo consideran necesario y así se ha hecho mientras dure este repunte de casos covid en el Peset, el General y Sagunt.