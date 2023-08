No dejan de publicarse estos días titulares sobre la buena marcha del turismo, la llegada de miles de turistas a nuestro país desde Europa, América, Asia. Noticias sobre el precio de los apartamentos, que baten record. Imágenes de playas repletas, con incluso discusiones para poder poner la sombrilla. Restaurantes totalmente colapsados, con reservas para semanas. En definitiva, la maquinaria económica de nuestro país en ebullición. Un verano que supera las cifras previas a la pandemia. Todo transcurre con alegría, con euforia incluso. La construcción inmobiliaria por todo lo alto, de nuevo. Si el precio del dinero estuviese más barato, volveríamos a los años del boom, previos a 2008. Mientras tanto, el agua escasea en numerosas localidades, en extensas comarcas. El calor, un año más, no da tregua. La gente se queja de la falta de confort térmico durante las noches. Atascos en las carreteras de los destinos turísticos; coches lanzando gases a la atmósfera. El día de la sobrecapacidad de la Tierra cada vez antes. Este año, el pasado 2 de agosto. Quiere esto decir que, a partir de ese momento, estamos consumiendo recursos no renovables de nuestro planeta. A finales de año habremos consumido los recursos de 1,7 Tierras. El conflicto entre el desarrollo económico y la protección del medio natural. Entre un bienestar económico que se plantea en términos de destrucción de recursos naturales. Un desarrollo que tiene poco de sostenible. Tras décadas teorizando sobre la necesidad de acomodar el desarrollo humano al funcionamiento de la naturaleza, podemos concluir que no se ha conseguido apenas nada. Caminamos, sin remordimientos, hacia un mundo que estamos devorando. Solo la tecnología, la inteligencia humana y la buena voluntad de quienes nos gobiernan, a escala global, pueden reconducir esta trayectoria sin sentido hacia la miseria del planeta. De momento, crecimiento, euforia, indicadores económicos al alza, transformación acelerada del suelo. Y un claro perdedor: el medio natural. ¿Somos conscientes de ello?