Los datos de los observatorios meteorológicos españoles lo muestran claramente, el calentamiento más fuerte de las últimas décadas se ha producido en la última década, a partir de 2013 y hasta 2023, y los años más cálidos sobre todo lo son desde 2015. No sólo en las ciudades se observa este comportamiento térmico atribuible en parte a la isla de calor urbano. Y en todas las zonas geográficas, en el litoral, el interior y las montañas. Es un aumento térmico que se da en estaciones rurales y en alta montaña, como en Navacerrada, o en otras estaciones pirenaicas. La estación astronómica más afectada por el incremento térmico es verano, en estaciones de alta montaña como Navacerrada la temperatura media ha subido 7ºC desde la década de los 70 del siglo XX hasta el último quinquenio, 2018-2022. Es evidente que el calentamiento no debe atribuirse a factores urbanos, sino al calentamiento global que se nota más en el área mediterránea, y como España es un país ribereño del Mare Nostrum, por eso este aumento térmico es tan notable. Los récords de calor se suman año tras año, estación astronómica tras estación. También en invierno se observa un incremento térmico pero no es tan importante como en verano, al menos en zonas bajas por el aumento de la intensidad de las inversiones térmicas asociadas a los frecuentes anticiclones, pero en alta montaña sí que observa un fuerte incremento térmico, lo que es preocupante. En alta montaña el incremento térmico afecta al turismo de la nieve, las nevadas cada vez son menos frecuentes y se funde rápidamente la nieve por el incremento térmico. El aumento térmico del verano se debe al hecho del incremento de las situaciones anticiclónicas a niveles medios y alto troposféricos en verano, en las ondas de calor sahariano, con una dorsal sobre la Península y bajas presiones de origen térmico en superficie ya una temperatura del agua del mar que tiene récords cada año. Este mes de julio el día 23 se ha alcanzado un récord de la temperatura del mes de julio del agua del mar frente al Estartit, en las Islas Medas, 26,06ºC.