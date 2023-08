Es un poco delicado hacer esta columna porque voy a hablar del clickbait de los medios y ninguno, ni éste, es completamente ajeno, aunque algunos se llevan la palma. Hay medios que se han convertido en especialistas hasta el punto de que todo lo que publican parece estar basado en esta técnica de atraer al clic al potencial lector con titulares llamativos que son directamente falsos, por ejemplo atribuyendo a Aemet afirmaciones que son falsas y que anuncian siempre desastres o cosas que no han pasado nunca. Algo con lo que también parecen divertirse es enfrentando las científicas previsiones de Aemet con las que ellos dicen del “joven aspirante a meteorólogo o joven meteorólogo que acertó la Filomena” Jorge Rey según los casos. A veces creo que este nombre es una invención de los medios, de todos, y es un clickbait en sí mismo. Cuando abres la información a la que se refiere el titular igual resulta que la cosa no era para tanto y puede estar incluso en contra de lo que dice el titular. Como ya tengo una edad, recuerdo a la famosa revista Pronto anunciando en titulares embarazos, bodas o divorcios que luego no eran tales, pero el cliente ya había comprado. Ahora es lo mismo, pero lo hacen para que tú entres en el medio y aceptes sus cookies, y los temas de climatología y meteorología vienen muy bien para este fin, sobre todo cuando se habla de bruscos cambios de tiempo que luego no serán tales o no serán tan extendidos. Todos los medios, absolutamente todos, acaban usando esta técnica y creo que todos, absolutamente todos nosotros, acabamos cayendo en mayor o menor medida, incluso a sabiendas de que será falso lo que dicen o que no se corresponderá con el titular llamativo. Según parece, esto, que es mentir y debería estar prohibido porque no es cuestión de opinión subjetiva, sino que directamente se atribuyen informaciones falsas a fuentes que jamás las han publicado, está sorprendentemente tolerado por las autoridades. Otro tema insoportable es el de las entrevistas a la gente en la calle para que opinen del calor que está haciendo, si lo habían visto alguna vez y como lo están tolerando, que abren y copan informativos en televisiones de todo tipo, incluso las públicas, como si aportaran información de valor. En fin, seguro que me quejo por vicio y siempre dudo en si se debe combatir esta técnica citando los medios y las noticias o, si al hacerlo, no se está contribuyendo a darles la publicidad que buscan.