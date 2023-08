Rodríguez amplía su estrategia de expansión comarcal

El movimiento de expansión iniciado por Ens Uneix, el partido comarcalista que dirige el exsocialista y alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, para aliarse con otras fuerzas independientes locales y concurrir bajo una sola marca a las próximas elecciones para ganar peso en la Diputación de Valencia, parece haber arrancado con buen pie. La dirigente de Ens Uneix y vicepresidenta primera de la corporación provincial, Natàlia Enguix, se reunió este pasado viernes con dirigentes de Projecte Oliva para explicarles la iniciativa y según las fuentes consultadas por este diario, Rodríguez podría haber encontrado a un primer aliado potencial en esta formación de la Safor, que se muestra abierta a escuchar la propuesta.

No es la única comarca donde Ens Uneix está buscando socios. Fuentes de la formación confirman que hay conversaciones en marcha con múltiples partidos de este mismo perfil en comarcas como la Costera o la Ribera Alta, donde hay en juego dos representantes para la Diputación de Valencia que tradicionalmente se reparten PP y PSPV. Alberic, Carcaixent, Canals, Alginet...e incluso dar el salto a Alicante a través de Muro de Alcoi.

Van poco a poco, pero no se ponen techo. Aunque supera el ámbito con el que nació el proyecto de Ens Uneix, no descartan poder llegar a dar el paso de concurrir a unas hipotéticas elecciones autonómicas, aunque saben de la dificultad y del tiempo que requeriría. "Nuestros estatutos contemplan incluso que nos presentemos a unas elecciones europeas, no descartamos nada", comentan las fuentes con cierta ironía.

Socios consolidados y fiables

De momento, la estrategia de los de Rodríguez pasa por seducir a esas formaciones independientes y consolidadas en sus municipios para poder competir con los dos partidos hegemónicos, pero afinando bien el tiro y yendo a lo seguro a la hora de elegir aliados. "No queremos aventuras", añaden las fuentes. Según detallan, Ens Uneix está haciendo valer ese escaño clave de Enguix en la diputación, que le ha valido para ocupar la vicepresidencia primera tras permitir la investidura del popular Vicent Mompó como presidente del ente.

Esa posición de fuerza en la diputación es la gran baza que Ens Uneix quiere explotar para ir captando independientes bajo su marca. Tanto por influencia como por músculo, los de Rodríguez entienden que pueden convencer a este tipo de formaciones ofreciéndoles "apoyo institucional de gente con experiencia", ya que "con lo que más sufre un idependiente es con la soledad".

En esos parámetros encaja Projecte Oliva, un partido asentado en la que es la segunda localidad más poblada de la Safor (25.000 habitantes) y que este 28M se quedó a las puertas de la mayoría absoluta tras casi duplicar sus resultados de 2019. En anteriores legislaturas ha gobernado con Compromís y con el PP y, al igual que el partido de Rodríguez, no muestran un posicionamiento ideológico claro.

Fuentes de Projecte Oliva confirman que Ens Uneix les ha trasladado esa oferta de unificación y se muestran predispuestos a estudiar fórmulas para confluir bajo un mismo paraguas, si bien advierten de que el estado de las negociaciones es todavía "embrionario".

La marca de la plataforma

Sobre el nombre del proyecto, la idea que maneja el partido de Rodríguez es conservar la marca 'Ens Uneix' y poder moldearla en función de los intereses de cada municipio. Destacan que está pensada precisamente para amoldarse a distintos territorios y que habría flexibilidad a la hora de compartir nomenclaturas.

Así, la opción que más gusta a los de Ontinyent es la de registrarse a nivel formal con el nombre genérico de Ens Uneix para poder aglutinar todos los votos de diferentes comarcas y acoplar el nombre del municipio en cuestión. Algo similar a lo realizado por Sumar, que en algunos territorios como la C. Valenciana concurre como Compromís-Sumar.