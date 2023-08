El conseller de Educación, José Antonio Rovira, que ostenta las competencias en política lingüística asegura que la Acadèmia Valenciana de la Llengua "no creo que tenga la verdad absoluta como no la tiene nadie". Rovira ha respondido así al ser interpelado por el tuit lanzado ayer por la Conselleria de Agricultura, y borrado horas después, que utilizaba una frase en valenciano repleta de faltas de ortografía y con una normativa que el conseller identificó como "las normas del Puig, según me han dicho, aunque yo no soy experto".

Vox se inventa el valenciano en las comunicaciones oficiales de la Generalitat Rovira ha sido preguntado sobre la ortografía no normativa, o inventada, utilizada por sus socios de gobierno y, aunque inicialmente ha intentado desmarcarse, asegurando que "la academia no depende de nosotros. de nosotros depende la formación" o "no es competencia mia", al ser interrogado por varios periodistas sobre su postura como conseller respecto de la lengua ha defendido que "nuestro idioma se llama valenciano y punto". Y ha señalado que le resulta curioso que todos los estudian valenciano "en las facultades se llame filología catalana". Preguntado si baraja "modificarlo" (aunque escapa a sus competencias) Rovira ha asegurado: "No lo sé, lo estudiaremos". La Conselleria de Agricultura de Vox utiliza el traductor de la RACV para sus publicaciones en valenciano Al conseller incluso se le ha preguntado sobre las declaraciones del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en "La Vanguardia", sobre la AVL que impulsó y que ayudó a amortiguar la polémica sobre el valenciano, Rovira ha señalado "que la lengua debe ser elemento que nos una y que no nos separe y divida. Una riqueza cultural que nos una a todos los valencianos". Todo contestado en un perfecto castellano. "Entiendo y leo el valenciano, pero solo me atrevo a hablarlo con un pequeño grupo de amigos", ha admitido tras la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el retraso en la adjudicación de las plazas de profesorado.