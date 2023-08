El conseller de Educación José Antonio Rovira acaba de anunciar que pondrá "en conocimiento de la Abogacía de la Generalitat" los ceses a petición propia o el cambio de destino de algunos técnicos y directivos del área de personal docente "para saber si el abandono de funciones en el momento que se inicia [elproceso de addjudicación de plazas] puede estar motivo de expediente. No me parece justo ni adecuado que personas responsables hayan primado sus intereses personales, políticos o vacacionales y se hayan ido a su casa dejando el proceso empantanado", ha asegurado el titular del departamento de Educación en su primera comparecencia tras la primera crisis de gestión del Consell de Mazón por el retraso y los errores en la adjudicación de 21.000 plazas de profesores y maestros de la Comunitat Valenciana.

En una concurrida rueda de prensa, Rovira, acompañado del secretario autonómico de Educación Daniel McEvoy y la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, ha desgranado la cronología del proceso de adjudicación de plazas que ha finalizado a ocho días del inicio del curso escolar cuando lo habitual desde hace 23 años es que se formalice a finales de julio o principios de agosto como muy tarde.

Un retraso que el conseller insiste en achacar al "programa informático de 1999 que no se ha actualizado en veintitrés años", aunque él mismo fue director general de personal docente de 2001 a 2007, a lo que se suma el "Plan de estabilización de interinos que inició pedro Sanchez y cuyo listado del ministerio llego el 1 de agosto en un programa excel que los informáticos se tiraban de los pelos. con 26 errores de números duplicados que hubo que corregir". Y "los ceses de personas implicadas en este proceso que la anterior consellera Raquel Tamarit dejó preparados como la subdirectora general personal docente plantillas, los directores territoriales y los jefes de servicio de las tres provincias con fecha del 21 de julio o el 31 de julio".

Sobre los doscientos cargos de confianza cesados a los que aludió ayer el exsecretario autonómico de educación, Miquel Soler, el conseller José Antonio Rovira ha señalado que "igual eran enchufados. Los cesados no tenían que ver con este proceso. Eran profesores que debían dar clase y que hacían funciones que no son competencia de ellos, por lo que deben estar en los institutos. Alguno que tenia que ver con este proceso se ha ido voluntario y es grave porque es abandono del puesto de trabajo en un puesto complejo. Estudiaremos tomar alguna medida legal".

La primera reacción a estas declaraciones procede del sector de Ensenyament de UGT Serveis Públics del País Valencià quienes lamentan que "en lugar de soluciones, los máximos responsables de la Conselleria de Educación se hayan dedicado a poner excusas por lo que ha sido y es una crisis de gestión sin precedentes". Maite Tarazon, responsable de Educación en UGT añade que "no es de recibo que, desde el inicio de este proceso, se hayan rehuido responsabilidades y no se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar una adecuada asignación de plazas entre el profesorado. La impresión es que se pasan la pelota unos a otros y, al final, el colectivo perjudicado sean los docentes que, a ocho días de iniciarse el curso escolar, muchos de ellos ni si quiera saben donde van a vivir. Es lamentable que se use la educación como moneda de cambio".