El exsecretario autonómico de Educación: "Se dejó todo preparado pero prescindieron de 200 colaboradores"

«Se dejó todo preparado y prescindieron de 200 colaboradores. El programa nunca había dado problemas», aseguraba ayer a Levante-EMV Miquel Soler, secretario autonómico de Educación de 2015 a 2023, al ser preguntado sobre los problemas surgidos en la adjudicación de las plazas de profesorado que, por primera vez desde el año 2000 se han adjudicado a finales de agosto, a ocho días del inicio de curso 2023-2024,

Soler considera que los problemas surgidos en la adjudicación de las 20.000 plazas de profesores «se han producido por la prepotencia y el sectarismo» del nuevo equipo popular. «He vivido varios cambios de gobierno y siempre me he reunido con mis antecesores. A mi nadie me ha llamado. En la conselleria se han quedado las carpetas con toda la documentación, a falta de explicarles las cuestiones de gestión», explica. Únicamente «el nuevo secretario autonómico se reunió con la directora general de Personal Docente durante media hora».

Soler añade que el nuevo equipo de José Antonio Rovira también prescindió de «unos 200 técnicos en comisión de servicio en la conselleria y en los Cefire (centros de formación, innovación y recursos educativos)». Algunos de estos técnicos eran clave en el proceso de la adjudicación de plazas «y se les ha devuelto al instituto. Han desmontado el equipo técnico de la conselleria y ha repercutido en su funcionamiento habitual». Un gesto que Soler señala que él evitó al llegar al departamento en 2015. «No me planteé cambios hasta pasado un año. Y hubo mucha gente que continuó y de la que ahora han prescindido». "Las destituciones en los Cefire se notará en septiembre octubre, porque los han dejado vacíos", vaticina.

Sobre el programa informático, Miquel Soler señala que «se actualizaba cada inicio de curso con las novedades previstas. No ha dado nunca problemas, ni con el Botànic ni con el equipo anterior».

El PSPV-PSOE también criticó ayer que el Consell de Mazón "siga de campo y playa en pleno caos por las adjudicaciones de los docentes". Así lo aseguró la síndica del PSPV-PSOE en las Corts, Rebeca Torró, quien aseguró que "es un insulto a los docentes, sus familias y al alumnado", y que "el único hecho diferencial respecto al año pasado es que Mazón ha descabezado la gestión de la conselleria y ha nombrado a una responsable de Personal Docente que no apareció hasta el 10 de agosto".

En este sentido, la portavoz socialista anunció que desde el PSPV "hemos reclamado toda la documentación que se ha negado a los medios de comunicación para llegar hasta el final en esta escandalosa dejación de funciones de Mazón": "Estamos convencidos de que se evidenciará el abandono de funciones de los responsables de la conselleria". "Mientras 20.000 profesores estaban en vilo, el Consell de Mazón seguía 'cerrado por vacaciones' y culpando a otros del caos que ellos mismos habían generado", lamentó.

Respecto a los supuestos problemas informáticos a los que alude la Conselleria de Educación, Torró recordó que "el programa informático al que culpa el PP se diseñó e implementó precisamente siendo Rovira director general de Personal de la Conselleria de Educación, entre 2001 y 2007". "Se ve que entre 2013 y 2017, cuando el conseller era director territorial de Educación en Alicante, el programa tampoco estaba obsoleto", ha recalcado.

Por último, la síndica del PSPV-PSOE insistió en que "la incapacidad e insolvencia del Consell de Mazón han causado un gravísimo problema a miles de docentes que no han sabido hasta hoy dónde tendrán que ir a trabajar el 1 de septiembre". "En un momento extremadamente delicado, a falta de dos semanas para el inicio del curso escolar, los responsables del PP han antepuesto sus vacaciones al derecho de 20.000 profesores y sus familias de saber en qué ciudad y en qué centro van a trabajar", concluyó.