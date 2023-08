De aquellos polvos, estos lodos. Después de muchos días de calor extremo, ha llegado una vaguada cargada de aire polar desde el norte que está ofreciendo un tablero fenomenal para el desarrollo de las nubes de tormenta. Estos episodios tardoestivales suelen ser potentes per se, pero en esta ocasión la zona depresionaria se ha topado con un Mediterráneo excepcionalmente cálido. En los últimos días, la boya de Valencia ha registrado temperaturas al filo de los 30 ºC. En la de Dragonera, al oeste de la isla de Mallorca, el jueves se rebasaron los 31 ºC. Estos datos representan anomalías de hasta 4 ºC positivos, que es mucho. El mar tan solo es un eslabón más de este engendro tormentoso, cuyas nubes generan protuberancias tremendas, estallan en rayos y se rompen en diluvios. De normal ya es un factor agravante, pero ahora está en su momento ‘superstar’.

Las temperaturas altas permiten que haya más humedad disponible en el aire del que se nutren los cumulonimbos, que ahora van con las baterías cargadas al cien por cien, y así no es de extrañar que caigan decenas de litros en apenas unos minutos o granizos como bolas de golf. De esto ya han venido dando buena cuenta los países centroeuropeos, que normalmente tienen episodios tormentosos en estas fechas, pero pocas veces como este verano. Tengo un primo en Basilea que en cuestión de un mes ha sido testigo de tres episodios meteorológicos severos: dos reventones húmedos, que a efectos prácticos son diluvios que llegan acompañados por vientos huracanados, y una granizada de aúpa. También hubo un tornado en la ciudad de La Chaux-de-Fonds, pero él no fue testigo. La cuestión es que en Suiza no están acostumbrados a tanto rock. Multitud de estudios han relacionado las tormentas severas de estos países con la energía creciente que emana el mar Mediterráneo, porque tiene los tentáculos bastante largos. Además, estoy seguro de que este año ha habido algo de intrusismo por parte del océano Atlántico, que anda con temperaturas también de récord en su mitad septentrional.

Y siguiendo con el refranero: “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Aquello ha sido el ejemplo de lo que puede deparar este exceso de calor también aquí, siempre que esté el engranaje completo, con el aire frío en las capas altas de la troposfera y la humedad pertinente. En este episodio muchas zonas quedarán al margen de las tormentas pero pronto llegarán otras, quizá con un mar Mediterráneo ya no tan caldeado pero siempre suficiente para acompañar a un buen solo, a lo Ringo Starr en “Rory Storm and the Hurricanes”.