Ha asumido la dirección general de Igualdad y del Institut de les Dones de la Generalitat Valenciana después de 16 años como edil de Sagunt desde 2007 hasta hace unos meses. Aunque recientemente llevaba 8 años en la oposición, bajo los mandatos del PP, llevó la Concejalía de la Dona, entre otras, y fue portavoz de grupo. Ahora, esta Técnico superior en Administración y Finanzas de 42 años se estrena en la política autonómica al frente de un área que, más que nunca, se aventura en el centro de todas las miradas, ante el negacionismo de la violencia machista por parte de Vox, uno de los socios de gobierno autonómico.

¿Le preocupa la postura de uno de los partidos que gobierna la Generalitat respecto a la existencia de la violencia machista?

Las políticas de violencia de género tienen que salir del debate partidista. Los ciudadanos nos han votado para dar solución a los problemas, no para crearlos. Quién me conoce sabe que si algo me ha caracterizado durante estos 16 años en la política municipal ha sido mi defensa por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y así seguirá siendo.

¿Ve estos discursos como un retroceso a combatir tanto en la política como entre los jóvenes?

No voy a entrar a valorar lo que piense otro partido político. El compromiso del Consell del Presidente Mazón con las mujeres y contra la violencia de género es claro e irrefutable. Prueba de ello es haber puesto al frente de la Vicepresidencia Segunda del Consell y Consellera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda a Susana Camarero, una mujer convencida y con una larga experiencia en materia social y de defensa de la igualdad, el respeto y la convivencia. Así como elegir a directores generales que conocemos los problemas de la gente de primera mano (todos venimos de la política municipal) y nos avala nuestra trayectoria profesional.

¿Qué tipo de directora general vamos a ver? ¿Se considera feminista?

Espero que la gente me vea tal y como soy y como creo haber demostrado durante todos estos años. Lo que no deben dudar es que me voy a dejar la piel en la Dirección General de Igualdad para demostrar, una vez más, que creo en la igualdad de oportunidades, la no discriminación por razón de sexo y en el avance de los derechos de la mujeres. Si a esto le quiere llamar, ser feminista, sí, lo soy.

Usted fue edil de la Dona en Sagunt, una ciudad pionera en estas políticas, ¿cuál fue su mayor aprendizaje?

He tenido el enorme privilegio de conocer de cerca las políticas que, desde la administración local se pueden poner en marcha para concienciar en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Mi reto es poderlas aplicar en todos los ámbitos de la administración autonómica de manera transversal y hacer partícipe a la mayor gente posible. Solo de manera conjunta conseguiremos acabar con las desigualdades que, a día de hoy, siguen existiendo en la sociedad.

Más de 60 asociaciones de mujeres han pedido recientemente no separar el Institut de les Dones del comisionado de violencia contra la mujer al creer que lo debilita al dividir esfuerzos entre organismos. ¿Se va estudiar esa demanda?

Si algo tengo claro de la política es que se debe contar siempre con asociaciones y entidades del sector para conocer de primera mano problemáticas e inquietudes. Estamos para mejorar el sistema pero, pensar que nuestra intención al separar las direcciones generales es debilitar o dividir, es totalmente erróneo. Precisamente la prioridad del Consell es reformar y potenciar más si cabe el trabajo que se hace para luchar contra la violencia de género. De ahí que se haya creado un comisionado especial, dotándole de una persona experta en la materia y con la que se trabaja conjuntamente con mi dirección en materia de sensibilización.

¿Ha encontrado sorpresas en el departamento, cosas que cambiar o mucho trabajo que piensa continuar en la protección de víctimas de violencia machista, planes de igualdad o tareas de concienciación?

La palabra sorpresa no sería adecuada. He encontrado, teniendo en cuenta que en el mes de agosto muchos trabajadores de la casa se encuentran de vacaciones, todo un reto por delante. Falta reconocimiento público a la labor que realizan y, dentro de mis posibilidades, trataré de implicarles desde el minuto uno. Ellos son quienes mejor conocen los pros y los contras de la administración pública. Quiero que aporten, que propongan, que sugieran cualquier cosa que suponga una mejora tanto de la administración como del mensaje que debe llegar a la ciudadanía. Por desgracia, esta conselleria ha estado marcada por temas muy delicados y los funcionarios no se merecen ese tipo de publicidad. Nuestro mensaje debe ser claro, seriedad y respeto hacia las víctimas y compromiso con una sociedad igualitaria, diversa y sin exclusiones.

Usted fue fallera mayor del Camp de Morvedre y siempre ha estado vinculada con ese colectivo. En su mandato municipal se impulsaron los premios locales a la falla más igualitaria y esto ha favorecido que algunas comisiones aprueben planes de igualdad. ¿Lo va a intentar estandarizar?

Dice el refrán que: ‘En esta vida, de todo se aprende’. Pues bien, nunca mejor dicho. El hecho de haber sido fallera de una comisión con solera en el Camp de Morvedre ( A.C. Falla La Vila de Sagunt), como haber pertenecido a la directiva de Junta Fallera de Sagunt, es algo que me hizo aprovechar para trasladar en mi acometido como concejal delegada del área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto, propuestas que podían mejorar el colectivo y hacerle ver a la sociedad que “las falleras mayores” no somos “meros floreros”, aportamos mucho más. De ahí que surgiera la idea de crear el Premio a la Falla más Igualitaria de Sagunt y que las incluyéramos en el Pacto Ciudadano contra al violencia de género que teníamos en la ciudad. Y si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?. Muchas de las ideas que puse en marcha en el Ayuntamiento en mi etapa de concejal consiguieron que Sagunto fuera la ciudad más Igualitaria de la Comunidad Valenciana en varias ocasiones. Premio que ya no existe en al dirección general y que recuperaré para dar visibilidad a todas las acciones que, desde las administraciones locales se ponen en marcha con el trabajo y sacrificio de mucha gente.

¿En el mundo fallero hay más camino que hacer por la igualdad?

Por la igualdad siempre hay más caminos que recorrer. Por desgracia, siguen existiendo determinados sectores en lo que hemos de reforzar las políticas igualitarias y ahí esta una de mis funciones. De hecho, doy mi mano tendida y abro las puertas de la dirección general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres para que cualquier colectivo, asociación, ente u organismo nos haga sus propuestas. Siempre que sean constructivas y positivas para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombre y mujeres, serán bienvenidas.