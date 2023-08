«Con este Consell se han acabado las duplicidades y el despilfarro»

¿Cómo ha sido la transición desde el cargo de síndica de Ciudadanos a gestionar las arcas de la Comunitat Valenciana y convertirse en portavoz del Consell en las filas del PP?

Ha sido una transición muy natural, desde que decidí dejar el acta en enero pasado y se me ofreció la oportunidad de seguir aportando en política desde el Partido Popular, con el cual me siento muy identificada. He estado muy cómoda desde el principio y agradezco que se me permita aportar mi granito de arena para mejorar la sociedad valenciana. Creo que no hay que darle más vueltas a esta circunstancia.