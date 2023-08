Fernando Villalonga, exconseller de Educación con Eduardo Zaplana cuando se creó la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), se muestra contundente sobre la desautorización del Consell a la Acadèmia, después de que un conseller cuestionara su 'verdad' normativa y de que la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, defendiera que lo que valen son las normas secesionistas del Puig que inspiran a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). "No hay debate. El estándar normativo del valenciano lo marca la AVL y punto. No cabe discusión", señala con cierta perplejidad ante la reapertura de una batalla identitaria que estaba desactivada desde el nacimiento de la AVL, un hito "importantísimo" en la "pacificación de un conflicto artificial" que reivindica como obra del expresidente popular.

Ante las primeras polémicas declaraciones del conseller de Educación, José Antonio Rovira, al señalar que la AVL no posee la "verdad absoluta sobre el valenciano", la que fuera primera presidenta de la Acàdemia entre 2001 y 2011, las castellonense Ascensió Figueres, afirmó a este periódico que la "autoridad normativa de la AVL no es cuestionable porque está reconocida en el Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana". Posteriormente a las palabras de Rovira llegaron las palabras de Massó jactándose de que gracias a Vox se ha reabierto la batalla de la lengua porque "el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las normas del Puig".

Figueres recordó que cuando se creó la AVL "se hizo precisamente para dictar una norma consensuada y estaban representadas todas las sensibilidades lingüísticas. Encontrar ese consenso costó muchos esfuerzos y muchas renuncias por parte de todos, y se pacificó el conflicto". Por ello la expresidenta de la Acadèmia, licenciada en Filología Hispánica y en Derecho por la UV, opinó que "reabrirlo 22 años después no es lo más prudente".

La AVL, que se constituyó gracias a un pacto entre el PP y el PSPV-PSOE bajo la presidencia del expresident Eduardo Zaplana con el aval del entonces president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, vela por el uso del valenciano y defiende su denominación y entidad, además de informar sobre la adecuación a la normativa lingüística de la Acadèmia de los textos producidos por las instituciones públicas o que requieran la aprobación oficial, así como la producción oficial de la Comunitat Valenciana.

Rafael Alemany, filólogo de la Universidad de Alicante que también participó en la fundación de la AVL, pone el foco en la obligación legal de las administraciones de hacer un uso del "único" valenciano normativo que existe, "el de la AVL". "Hacer otra cosa es situarse fuera de la ley", dice sobre las prácticas del Consell.

"A quien no le guste, que cambie l'Estatut"

"Es la única entidad con capacidad normativa. Es un órgano estatutario mientras que todas las demás son organizaciones privadas. Te puede gustar más o menos, pero objetivamente es así. Y a quien no le guste, que cambie el Estatut", asegura Villalonga.

El exconseller cuestiona que el nuevo Consell deje en el aire la autoridad de la AVL, algo que considera una "provocación" sin visos de ir más allá. "La ley es la que manda en un Estado de derecho. Esto no va de que yo entro y hago lo que me dé la gana. Las administraciones están obligadas a seguir la normativa de la AVL, que es quien tiene las competencias y además está blindada en la ley orgánica que rige a los valencianos. Está todo arreglado, discutirlo es hacer el juego a quien quiere desviar la atención de otros asuntos", apunta.

El riesgo de volver a las trincheras

Pero más allá de la normativa o las intenciones políticas, Villalonga y Alemany alertan de los riesgos sociales que implica la vuelta a las trincheras de la lengua, un punto en el que también incidió la AVL en su comunicado del viernes. "Era un problema resuelto, no sé por qué volvemos a un tema que no aporta nada. Solo divide, la creación de la AVL cerró una polémica que llevávamos 45 años arrastrando", lamenta Villalonga.

Por su parte, Alemany califica de "despropósito mayúsculo" que el Consell de PP y Vox quiera "volver a la caverna por puro tacticismo político" y avisa de que estas prácticas son "jugar con fuego". "Los representantes de una y otra posición hicimos un esfuerzo por confluir y lo logramos con dosis considerables de 'trellat' y sentido común. Socialmente se ha ido consiguiendo una pacificación notable sobre esta cuestión, no sin esfuerzos mayúsculos y sin vencer muchas dificultades e incomprensiones", reflexiona.