La lengua está provocando las primeras desavenencias internas en el Consell de coalición de PP y Vox. El uso de un valenciano no normativo en las comunicaciones de los departamentos que gestiona la ultraderecha, incumpliendo l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, y la posterior reafirmación de esas tesis por parte de la presidenta de las Corts, Llanos Massó, obligaron a Carlos Mazón a tratar de poner orden en el asunto en su primer día después de sus vacaciones.

El president refrendó el lunes la autoridad "académica y científica" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), desautorizando así a su socio de Gobierno por primera vez y también a su conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), que había dado alas a la teoría de Vox. Asimismo, convocó a la presidenta del órgano, Verònica Cantó, a una reunión dentro de dos semanas en la que le pedirá un mayor aperturismo a todas las corrientes lingüísticas.

Al margen de esas futuras negociaciones con la AVL, Mazón también quiso enviar una clara llamada al orden a Vox al señalar en esa misma comparecencia que la Generalitat "se expresa conforme a las normas de la Acadèmia en sus comunicaciones oficiales". La vicepresidenta segunda, Susana Camarero, se manifestó este martes en esa misma línea y consideró la polémica "zanjada".

Vox no cede pero evita desobedecer

Pero Vox no parece dispuesto a ceder tan rápido en un asunto, el identitario, que le es muy rentable en términos electorales y con el que no tienen que andar con los pies de plomo que este exige al PP valenciano, que jugó un papel fundamental en la creación de la AVL y conjuga diferentes sensibilidades en su seno. En Vox la postura es nítida y, como casi siempre, unitaria: valenciano y catalán son dos lenguas distintas y, como dijo Massó, el valenciano "auténtico" es "el de las normas del Puig".

Así las cosas, la ultraderecha está haciendo equilibrismos para no incumplir la orden dictada por Mazón de escribir según marca la ley y, a la vez, no bajarse del burro y mantenerse en sus trece de no reconocer la autoridad de la AVL, para deleite de sus fieles. La fórmula es sencilla: Vox ha optado por emitir sus comunicaciones institucionales solo en castellano, esquivando el valenciano y de nuevo incumpliendo la legalidad.

El tirón de orejas del jefe del Consell sobre el uso de un valenciano no normativo se produjo el lunes, y desde entonces ninguna de las tres conselleries que gestiona Vox ha escrito ni una sola palabra en valenciano. Ni Cultura, ni Justicia ni Agricultura han empleado la lengua propia de la autonomía, algo a lo que obliga la ley de usos del valenciano. Esta, en su artículo 18, establece que "todas las publicaciones" de la administración autonómica, sea cual sea su soporte, "se redactarán o emitirán, por lo menos, en valenciano".

Recorriendo las publicaciones de las cuentas oficiales de estos tres departamentos de Vox en el Consell en redes sociales se observa esta nueva estrategia. La Conselleria de Cultura del vicepresidente Vicente Barrera solo ha publicado un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, desde las declaraciones de Mazón. En ella se hace eco, solo en castellano, de la "recepción en el Palau al equipo español de Gimnasia Rítmica, tras su magnífica actuación en el Mundial de Gimnasia celebrado en Valencia y clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024".

Recepción en el Palau al equipo español de Gimnasia Rítmica, tras su magnífica actuación en el Mundial de Gimnasia celebrado en Valencia y clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024.@carlos_mazon_ @generalitat @BarreraSimo @RFEGimnasia @FgcvGimnasia pic.twitter.com/cd6jciEkMb — Vicepresidencia 1ª Conselleria de Cultura•Deporte (@GVAculturesport) 28 de agosto de 2023

En la Conselleria de Agricultura, el departamento que originó el incendio lingüístico con su tuit del pasado 23 de agosto en un valenciano no normativo, reinaba el silencio desde entonces. Se sustituyó el mensaje por otro (también con faltas) y no hubo publicación alguna en los siguientes cinco días, hasta este martes. La cuenta oficial del área de José Luis Aguirre emitió dos mensajes ayer, uno para trasladar el pésame por el fallecimiento del fundador de Dacsa, Ricardo Císcar, y otro en el que informaba sobre una reunión del conseller con cofradías de pescadores. Los dos estaban solo en castellano.

La @GVAagricultura acerca posturas con las cofradías de Vinarós, Benicarló y Burriana@AguirreLarrauri trabajará para alcanzar la unidad de las cofradías pesqueras https://t.co/hc2zRnalh2 — GVA Agricultura, Ganadería y Pesca (@GVAagricultura) 29 de agosto de 2023

Más curioso es el caso de la Conselleria de Justicia de Elisa Núñez, que aunque se sumó también a la vía de ignorar el valenciano en sus dos tuits de ayer, en su cuenta sí que se pueden leer comunicaciones en valenciano normativo en los retuits que realiza de la cuenta de Emergencias, departamento en el que, en contra de su voluntad, sigue al frente el socialista José María Ángel. "Seguimos sin jefe de prensa, así que seguimos tuiteando como siempre", señalaron ayer fuentes de este departamento.