Este año 2023 hemos tenido a partir de mayo bastantes tormentas fuertes que han aliviado un poco la sequía en Cataluña y han provocado inundaciones y crecimiento de ríos y rieras. Una de las tormentas fuertes se produjo el 27 de junio de 2023, cayeron 136 mm en Sant Salvador de Guardiola, en el Bages. Esta tormenta produjo el corte de la carretera que une Terrassa con Manresa por efecto del desprendimiento de la colina adyacente a la carretera, producido por la pérdida de consistencia de la roca como consecuencia de la gran cantidad de precipitación caída. Otra intensa lluvia del mes de mayo produjo una fuerte crecida de la Riera de las Arenas en Terrassa y Matadepera, que produjeron la muerte de varias ovejas que arrastró el agua, y también hubo inundaciones en las calles de Terrassa que arrastraron algunos coches. Es importante prevenir ante los avisos de aguaceros y no tener estacionados los coches en lugares donde pueden haber inundaciones y sobre todo no atravesar rieras ni ríos donde baja el agua con fuerza, por las crecidas de estos cursos fluviales, ya que no sólo podemos perder el coche, si no la vida, que es más importante que cualquier pertenencia material.