Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) podría dejar lluvias torrenciales este próximo fin de semana a partir de las últimas horas del sábado según avanza el experto de Meteored (tiempo.com), Samuel Biener. Este especialista climático, investigador y divulgador del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), cuenta que la DANA será «profunda y potente para esta época del año», con hasta -18 ºC a 5.500 metros de altura.

Biener destaca que los modelos apuntan, aunque todavía es pronto para conocer la trayectoria precisa, que la DANA «podría desplazarse hacia el Golfo de Cádiz o el Mar de Alborán», generando una situación de gota fría que podría dejar precipitaciones intensas en la mitad sur de España y en la Comunitat Valenciana.

La vaguada de aire extremadamente frío en altura empezaría a formarse el viernes en el noroeste de la Península tras desgajarse del chorro polar, dando lugar a una DANA «con una evolución incierta a día de hoy», dice.

El escenario que generaría más precipitaciones en la Comunitat es que la DANA se desplace al Golfo de Cádiz o al Mar de Alborán, pues dichas gotas frías son las que dejan lluvias más intensas en nuestro territorio. La otra posibilidad es que no descienda en latitud y se sitúe en el norte de la Península, lo que reduciría el riesgo de precipitaciones torrenciales en la Comunitat.

Las DANA cuya trayectoria pasa por el sur de Andalucía suponen un mayor riesgo para el territorio valenciano porque, detalla Biener, el viento del este (levante) o del noreste (gregal) empuja tierra adentro el «colchón de aire cálido y muy húmedo que hay ahora sobre el Mediterráneo».

A esta masa de aire de un mar que a estas alturas del año está en máximos de temperatura, se suma otro factor: la orografía. «La orientación de las sierras y valles del territorio valenciano, son como un muro que dispara el ascenso de la masa de aire cálida y húmeda, lo que aumenta el potencial de los episodios de precipitaciones intensas asociados a las DANA ancladas en el Golfo de Cádiz», subraya.

Respecto a la temperatura del mar, hay que destacar que en 48 horas se ha desplomado dos grados. El sábado la boya del Puerto de València se movió entre un mínimo de 28,76 ºC a las 8 de la mañana, que es cuando el agua está más fría, y un máximo de 28,92 ºC a las 19 horas tras todo el día cayendo el sol a plomo. Sin embargo, el lunes la mínima fue de 26,64 ºC y la máxima de 27,31 º C.

Emerge agua fría del fondo

Esta caída brusca de la temperatura del agua, según Biener, se explica porque «las tormentas del fin de semana, muchas de las cuales descargaron en el mar, y el viento de mestral, del noroeste, han enfriado y arrastrado hacía el oeste el agua superficial, haciendo aflorar agua fría del fondo».

Para el especialista de la UA, que el Mar Balear, la masa de agua de 56.000 km² de superficie entre el litoral valenciano y Palma e Ibiza, este en estos momentos más de dos grados por debajo del récord de este verano que se alcanzó a las 19 horas del 24 de agosto en la boya de València con 29,48 º C (ayer marcaba 27,12 ºC a la misma hora), no aminora el riesgo de lluvias torrenciales . «Es un factor importante, pero no determinante, ya que hemos tenido DANA con fuertes precipitaciones con el mar a 15 ºC, y ahora está a casi el doble», afirma.

Para hoy se espera que una lengua de aire frío atlántico llegue a la Península aumentando la inestabilidad, lo que provocará tormentas y chubascos localmente fuertes con más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Por esta razón, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 10 y las 19 horas de hoy en el interior sur de la provincia de Valencia y en la práctica totalidad de Alicante.