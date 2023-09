La "vuelta al cole" de los docentes valencianos ha sido hoy especialmente revuelta. Los equipos volvían al trabajo justo después de que la Conselleria de Educación ordenara cambiar -a 11 días del inicio de clases- los horarios de la ESO, ampliando en primer curso las horas que se van a dar de Inglés y Matemáticas. La resolución se publicaba ayer jueves, a 24 horas del primer día de trabajo del profesorado, con la intención de deshacer los horarios marcados por la anterior administración que reducían las horas lectivas tras anularse la obligatoriedad de impartir la materia de Proyectos Interdisciplinarios por orden judicial.

El cambio en el último momento provocó malestar en los equipos directivos ya que la previsión hecha en julio para aplicar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la CV se quedaba en agua de borrajas y, de hecho, se han celebrado protestas a las puertas de la Conselleria de Educación y de varios centros convocadas por la Federación de Educación del sindicato Comisiones Obreras. Las concentraciones del sindicato criticando el "caos" que se había generado se celebraban casi al mismo tiempo que el portavoz del Partido Popular en les Corts, Miguel Barrachina, defendía abiertamente una decisión que calificaba de "éxito" y de "decisión personal" del conseller José Antonio Rovira por la que "le quiero felicitar".

"Más inglés, menos patio"

"Que mis hijos tengan más Inglés y Matemáticas en lugar de patios es una muy buena noticia", ha asegurado el síndic en referencia a que gracias a la orden de última hora de la administración educativa, las horas que se iban a dedicar a Proyectos Interdisciplinarios se dedicarán en primero a estas dos materias (siempre que haya profesorado suficiente) y no se dejarán "en blanco" como se había previsto por la anterior administración del Botànic. Como las plantillas estaban ya creadas, se había previsto que el profesorado que se había asignado a esta materia se dedicara a desdoblar grupos para reducir ratios en clase o a hacer tareas de refuerzo.

Con el cambio introducido por Rovira, en primero esas dos horas se repartirán entre Inglés y Matemáticas y servirán de refuerzo en el resto de cursos de ESO. "Nuestros jóvenes, el futuro de la Comunitat Valenciana, tendrán más horas en Matemáticas e Inglés", ha declarado el síndic del PP, que ha celebrado un inicio de curso "sabiendo que los niños de Secundaria van a estar mejor formados en un mundo globalizado". "Es un éxito y una decisión personal del conseller que quiero felicitar. Que mis hijos tengan mas Inglés y Matemáticas en lugar de más patios es una muy buena noticia", ha dicho.

Críticas de Compromís

Desde la oposición, sin embargo, se han mostrado abiertamente contrarios al cambio que ven "improvisado" y generador de "caos". De hecho, desde Compromís han anunciado que presentarán una iniciativa parlamentaria para "consensuar" un nuevo decreto con la comunidad educativa para el curso 2024-2025 que "evite rehacer todos los horarios pocos días antes del inicio de curso" y que "no implique una reducción de recursos en los centros de Secundaria".

En un comunicado, su portavoz de Educación, Gerard Fullana, critica que la conselleria haya aprobado este decreto a 31 de agosto cuando "implica modificar la estructura del curso de forma improvisada y una reducción de recursos docentes". "Más cantidad no implica lograr mejores competencias", subraya. Acusa así al conseller de actuar de forma improvisada, "obligando a cambiar los horarios 24 horas antes de la entrada al aula del profesorado como ya ha pasado en el proceso de adjudicación". Además, advierte que generará "caos" y rechaza "el absurdo de ampliar el horario lectivo de dos materias sin enviar profesorado suplementario de estas materias" porque si en los centros no hay profesorado suficiente no se podrá hacer esta ampliación de materias.

El planteamiento previsto inicialmente por el Botànic era reducir la carga lectiva de los alumnos de ESO manteniendo el profesorado, lo que a juicio de Fullana daba la oportunidad en los centros de reducir las ratios y habilitar estrategias de apoyo que implicaban la posibilidad de aumentar el rendimiento escolar del alumnado.

Desde el Stepv, el sindicato mayoritario en la enseñanza valenciana, tildaron la modificación de "barbaridad" por no haberse negociado en mesa sectorial y, van a estudiar la posibilidad de impugnar esta resolución.