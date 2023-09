La Generalitat apremia a más de cien ayuntamientos con zonas inundables para que redacten el Plan de Actuacion Municipal frente al riesgo de inundaciones (PAM IN) que están obligados a implementar. Con este objetivo, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha convocado a los 111 ayuntamientos que tienen pendiente de aprobar su PAM IN a una reunión este próximo miércoles 6 de septiembre, una vez pase la profunda gota fría que se espera para este fin de semana.

Esta reunión, convocada a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, se enmarca en el inicio de la campaña de Prevención de Inundaciones 2023-2024, en el que se recuerda a los consistorios que deben revisar sus procedimientos de actuación frente al riesgo de inundaciones, ya sea integrados en el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Inundaciones o a través del Plan Municipal de Emergencias.

La titular de Justicia e Interior en la reunión del miércoles informará a los ayuntamientos sobre la necesidad de aprobar y actualizar sus Planes de Acción Municipal frente a inundaciones y coordinar las diferentes líneas de actuación en caso de avenidas o emergencia por fenómenos adversos.

Interior marca los plazos

El objetivo de la Generalitat, según destaca Núñez en un comunicado, es que 9 de cada 10 de los 227 ayuntamientos valencianos con riesgo alto o medio de inundación tengan redactado su plan de actuación municipal frente a inundaciones durante la campaña 2023-2024.

Según los datos facilitados por Interior, de los 227 ayuntamientos con obligación de redactar el Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones (PAM IN), a uno de septiembre de 2023lo tienen aprobado más de la mitad (51,1 %), en concreto 116.

De los 111 que aún no cuenta con PAM IN, 47 lo tienen redactado ya y está pendiente de aprobar, mientras que otros 27 lo tienen en revisión y 18 lo están redactando. A Interior no le consta que estén en elaboración los planes de los 19 ayuntamientos restantes obligados a contar con esta herramienta.

Por provincias

Por otra parte, de los 116 ayuntamientos que tienen el PAM IN aprobado, 13 deben actualizarlo porque el paso del tiempo lo ha dejado obsoleto. De estos 13, dos planes están pendientes de su aprobación y otros tres están en revisión, mientras tres de estos consistorios están redactando actualmente su nuevo plan y a otros cinco ya se les ha comunicado que deben actualizarlo.

En la provincia de Alicante 7 de cada 10, (el 72 %) de los 67 municipios obligados a tener PAM IN ya lo tienen aprobado. En Castellón son 31 los municipios con zonas de riesgo de inundaciones, y más de la mitad de estos ayuntamientos (55 %), 17 en concreto, cuentan con plan de actuación. En Valencia es donde más retraso hay, pues 6 de cada 10 de los 129 ayuntamientos obligados a contar con un Plan de Actuación Municipal frente inundaciones no cuentan aún con esta figura. Son 78 los municipios los que no tienen su PAM IN aprobado frente a 51 que ya lo han conseguido.