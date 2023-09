Las fuertes lluvias por la DANA de este fin de semana están provocando filtraciones en el Palau de la Música. En concreto, en zona de entrada del personal y en los camerinos de la Orquesta.

Es una situación que ya se dio la semana pasada y que el nuevo equipo de gobierno local denunció este mismo viernes, cuando las obras tenían que darse por finalizadas. A pesar de que el Palau lleva cuatro años de obras y dos de trabajos, según el ejecutivo que encabeza María José Catalá, no se han solucionado todas las filtraciones que había.

Por eso, en una visita al edificio, la alcaldesa anunció que, tras realizar una auditoría y con un nuevo presupuesto, el auditorio municipal deberá someterse a una "segunda fase" de obras.

El gobierno popular achaca los imperfectos que no se han solventado a una "dejación de funciones del anterior equipo de Compromís y del PSPV que, no sólo no proyectaron una reforma integral del Palau, sino que además dejaron en el cajón actuaciones para evitar estos problemas”.

Ante esto, las fuentes municipales consideran que los trabajos realizados no han sido suficientes.

Próxima reapertura

Cabe recordar que esta misma semana Catalá confirmó que, como llegó a apuntar el anterior ejecutivo, el Palau de la Música reabrirá sus puertas los próximos 5 y 6 de octubre, una fecha que reconoció que se llegaron a replantear por los problemas detectados.

Para la reapertura los populares han añadido, además, el retapizado de todas las butacas y mejoras en los baños, actuaciones no contempladas y que no esperarán a la segunda fase anunciada que, según la alcaldesa, no interrumpirá la temporada que está por comenzar.