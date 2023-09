El temporal que azotó a la Comunitat Valenciana y al resto del país ha afectado a cinco mil viajeros que han solicitado a Renfe o la devolución o el cambio del billete que habían comprado para viajar estos días. Es más, a 1.300 personas el temporal les pilló en pleno viaje en tren, de manera que Renfe les propuso planes alternativos de viaje para que llegaran a su destino. Así ocurrió en los trenes que estaban circulando en el Corredor Mediterráneo el pasado domingo y que se vieron obligados a parar por la DANA.

«Entre Valencia-Barcelona se planteó el recorrido vía Madrid, en el tren que se paró en Benicarló se fletaron 5 autobuses a Barcelona cuando hubo paso por carretera, el tren que comunica Barcelona con Cádiz se vio obligado a retroceder a Barcelona... Se plantearon diferentes alternativas para que las 1.300 personas afectadas por el temporal en pleno viaje pudieran llegar a sus destinos», explicaron ayer fuentes de Renfe.

La circulación en el Corredor Mediterráneo se restableció durante la madrugada de ayer lunes, aunque los trenes sufrieron retrasos de entre 20 minutos y media hora, además de otras demoras significativas, ya que los operarios de Adif estaban trabajando en el tramo entre l’Aldea y Ulldecona (Tarragona) que estaba muy afectado por el temporal, por lo que los trenes sólo disponían de una sola vía.

Las comunicaciones con Madrid, así como las conexiones entre Murcia, Alicante y València regresaron de forma paulatina mientras Adif resolvía las incidencias técnicas. Algunos usuarios denunciaron retrasos entre los trenes que llegaban desde Madrid por causa de un «apagón» en la capital. La única comunicación ferroviaria en la Comunitat Valenciana que ayer había sido cancelada fue el tren València-Sevilla que debía salir a las 9,15 horas y que dejó sin posibilidad de viajar a unas 300 personas.

Sin gastos adicionales

Renfe anunció a los viajeros que podían anular o cambiar su billete sin gastos adicionales si consideraban que no querían o podían realizar su desplazamiento. Esta medida se adoptó el pasado domingo en los diferentes servicios afectados por el temporal, aunque los usuarios lamentaban no haber recibido información directa del tren cancelado ayer entre Valencia y Sevilla. «Recibimos el mensaje predeterminado que desea buen viaje así que pensé que estaba todo en orden porque en Valencia había hecho mucho viento pero no pensé que cancelarían en tren sin avisar», explicaba ayer Matilde Rosalía, una de las afectadas por el tren cancelado.

No hubo mensaje directo pero Renfe asegura que reforzó sus canales oficiales de información para aquellos clientes que tenían previsto viajar ayer tanto en redes sociales, web como por mensajes SMS. Además, instan a los afectados a acudir a los canales de información habituales en estaciones y a llamar al teléfono 912 320 320.