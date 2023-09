"Un curso de transición". Así denominó el conseller de Educación, José Antonio Rovira, el curso académico 2023-2024 ya que ni responde a la planificación de su equipo ni a su proyecto educativo. "El curso estaba así montado y lo mantenemos. Ya haremos los cambios para el año que viene", ha explicado tras presentar un curso escolar que arrancará el lunes 11 de septiembre con 802.198 alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y FP y 81.736 docentes. Hay más alumnos (4.030 más, que apenas supone un aumento del 0,50%) debido al aumento en Formación Profesional (FP) ya que el descenso de la natalidad supone una reducción de alumnos en Infantil y Primaria. El curso arrancará con más alumnos, pero también con 81.736 profesores, lo que implica un aumento del personal docente del 3,91% (3.077 profesores más).

La presentación oficial del curso arrancó con datos. Del total de alumnado, 408.130 acudirán a centros de la provincia de Valencia; 298.070 en la de Alicante y 95.998 en Castelló. Las ratios medias son de 21 alumnos en Infantil y Primaria, de 24,4 en Secundaria y de 29 en Bachillerato.

Respecto a las infraestructuras, las clases van a empezar con 13 centros educativos nuevos: 2 en Castelló (Morella y Almassora), 4 en Valencia (Sagunto, Gilet, Picassent y Alcàsser) y 7 en Alicante (Castalla, Dénia, Monóvar, Torrevieja, Cocentaina, Pilar de la Horadada y Mutxamel). Ahora bien, a lo largo del curso está previsto que abran sus puertas otros 9 centros más: dos en Castellón (Sant Mateu y Soneja), cuatro en Valencia (Albalat dels Tarongers, València, Mislata y Ontinyent) y tres en Alicante (Teulada, Villajoyosa y Elx). Eso sí, en la actualidad aún hay 43 centros de barracones o aulas prefabricadas (13 en Alicante, 12 en València y 8 en Castelló).

Ayudas e inclusión

El conseller destacó un incremento del 31% en las ayudas para transporte escolar (con 74 millones de euros), que por primera vez también puede solicitar el alumnado de Bachillerato. Las becas de comedor (15 millones de euros) beneficiarán a 150.000 alumnos, de los que más de la mitad recibirán la ayuda al 100%. También crece un 20% la dotación para el banco de libros en el que también por primera vez podrá participar el alumnado de Bachillerato y que cuenta con 470.000 beneficiarios y un incremento de más de 12 millones.

En inclusión educativa se han creado 33 puestos de personal especializado de audición y lenguaje y 79 puestos de personal educador de Educación Especial. El servicio de personal no docente de atención educativa (personal educador de educación especial, personal educador de educación infantil, personal técnico de gestión en interpretación de la lengua de signos y fisioterapeutas) estará dotado con 2.520 personas, lo que supone un 9% más que en el curso anterior.

La FP oferta 151.077 plazas para este curso, un 6,5% más que el curso pasado. Crecen los puestos por la alta demanda de esta formación, con especial relevancia en los módulos medio y superior. En cuanto a la matriculación hay que tener en cuenta que las matrículas de las FP no se cierran oficialmente hasta octubre, si bien como radiografía en este momento hay matriculados ya 100.345 alumnos.

Tras la exposición de datos llegó la hora de las valoraciones y de marcar las líneas principales de trabajo, en presente y futuro. Rovira abogó por "una educación llena de posibilidades que apueste por el esfuerzo y reconozca las excelencia, que vaya de la mano de las tecnologías, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, especialmente el Inglés, y que reconozca claramente la autoridad del profesorado". Respecto a la libertad, anunció que se "darán pasos para elegir el centro con el distrito único, la mejora de la conciliación y la reducción de la burocracia en los centros" y que se "sacará la ideología de las aulas". Preguntado por a qué o a quién se refiere, el conseller respondió: "He visto imágenes de centros que sacaban a los niños a manifestarse por cuestiones que no tienen que ver con la educación. Y no sólo una imagen, sino muchas fotos. Yo no quiero ningún tipo de ideología". El conseller también apuesta porque los profesionales sanitarios estén físicamente en los colegios en aras de trabajar la prevención en materia de salud mental.

Adjudicaciones de plazas y cambios en el horario de la ESO

Llegó el turno de preguntas y las dos cuestiones que han salido a la palestra este verano no se hicieron esperar: la demora en el proceso de adjudicaciones de plazas docentes y la resolución que insta a impartir Matemáticas e Inglés en la ESO en las dos horas que en principio se destinaban obligatoriamente a Proyectos Interdisciplinares y que fueron anuladas por los tribunales. Respecto a los procesos de adjudicaciones, las demoras y las críticas, el conseller Rovira anunció "normalidad" para el día 11 y acusó al Botànic de dejarles un "empastre" en el proceso y un sistema "obsoleto". "El gran proceso de adjudicaciones nos lo dejaron, no mal, sino muy mal" con un programa informático "totalmente desfasado" y con "novedades, como la estabilización de interinos y un número muy importante de funcionarios de carrera participando. Y encima había responsables que voluntariamente ya se habían ido al permitir el cese la anterior consellera. Y co todo, esto lo hemos salvado".

La otra polémica de estos días también está resuelta ya que el conseller anunció que el 75% de los institutos modifican los horarios para "recuperar" la hora de inglés y matemáticas que marca conselleria. Además, el secretario autonómico McEvoy recordó que la decisión se debe a que el sistema judicial dictaminó que el decreto de currículum de Secundaria del anterior gobierno del Botànic no se ajustaba a derecho y tumbó la obligatoriedad tanto de los proyectos interdisciplinares como de la llamada enseñanza por ámbitos. "La anterior Secretaría Autonómica, para acatar la sentencia, el 13 de julio sacó una resolución que decía 'hagan ustedes nada, den dos horas menos de clase con las plantillas ya adjudicadas'. Ahí, o sobraban profesores o faltaban horas y lo que hemos hecho es solventar este estado de cosas para que regresen al estado inicial. No hay horas de más. Ahora darán las horas que daban antes", afirmó. Sin embargo, y conocedor del probelma de modificar horarios ya cuadrados "se introdujo en la resolución" el término 'preferentemente'.