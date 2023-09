Mazón se compromete a proteger las tradiciones y las señas de identidad

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, expresó ayer el compromiso del Consell por «cuidar, proteger y promocionar» las tradiciones y las señas de identidad valencianas, como la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, a la que asistió junto al vicepresidente primero, Vicente Barrera.

Previamente, el jefe del Consell visitó el ayuntamiento de esta localidad castellonense, donde destacó la colaboración de la alcaldesa, Mari Carmen Climent, y su equipo de gobierno con el Consell para restablecer la normalidad de los servicios públicos, y en concreto «de los servicios sociales y sanitarios».

Mazón también reiteró que el vicepresidente Barrera está cumpliendo los plazos de la ley en relación a la posible incompatibilidad por mantenerse como administrador de siete empresas. Compromís anunció que llevará ante la Agencia Antifraude el caso del vicepresidente. En un comunicado, el portavoz de la coalición en las Corts, Joan Baldoví, aseguró también que exigirá que Barrera «devuelva el dinero público si lo ha percibido indebidamente, tal y como marca la ley de Incompatibilidades 7 de septiembre de 2023». «Está en causa de cese. Y por mucho que les pese a PP y Vox, la ley es igual para todos y se tiene que cumplir desde el primer día», añadió.

El presidente insistió en que se trata de un proceso que «está dentro de la más estricta normalidad, así que el que tenga algunas suposiciones que las ponga encima de la mesa y que nos las aclare». «Cuando los plazos se cumplen es un proceso bien organizado que se cumple a la perfección», sentenció e instó a Compromís «a mirarse en casa un poquito más».

Mazón también anunció en su visita a Segorbe que Consell «repasará y actualizará» las ayudas a los afectados por los incendios del Alto Palancia del pasado mes de marzo. «Ya me gustaría a mí poder decir que las cosas se hicieron bien, pero no fue así y eso es uno de los deberes que tenemos que asumir, pues nosotros venimos a solucionar problemas y no a hacerlos más grandes, sino todo lo contrario», aseveró.

El máximo dirigente autonómico también recordó que un día antes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, «decía que ya está bien de que no hubiera un mamógrafo en Segorbe, y va a venir el mamógrafo; igual que la vicepresidenta de Servicios Sociales ya ha tomado contacto y conciencia de nuestro centro de menores, que ha sido injustísimamente tratado con un alarde de prejuicios que resulta intolerable para los servicios sociales».

«Son deberes que hay que restituir porque son derechos sanitarios, derechos sociales y tienen que ver con la cohesión social, la de verdad y no la del prejuicio, para evitar que vuelvan a ocurrir cosas como la de acusar injustamente a gente que está haciendo lo mejor por nuestros menores. Esto no puede volver a suceder», añadió Mazón, incidiendo en que «se está restableciendo la normalidad, los servicios públicos y la apuesta por Segorbe».