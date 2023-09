Los hospitales valencianos van a formar a partir de mayo del año que viene a más matronas para intentar corregir un problema recurrente: la falta de estas profesionales de Enfermería que ya ha puesto en serios aprietos la atención en veranos anteriores. Así, si estos últimos años se han convocado 46, 47 o hasta 52 vacantes para especializarse como matrona, la oferta subirá en 2024 hasta las 71 vacantes, un aumento no visto en los últimos años del 36,5 % de plazas y que es el mayor de toda España: de las 32 plazas de matrona que habrá más en toda España, 19 serán en la C. Valenciana.

Así lo detalla el Ministerio de Sanidad en la convocatoria de la formación sanitaria especializada 2024 (que incluye el MIR, el EIR, y el resto de residencias para otras categorías) y que ofertará 1.099 vacantes de residentes en hospitales de toda la C. Valenciana. Del total, 843 serán para Medicina y otras 185 para Enfemería, incluidas estas 71 para matronas. El examen ya tiene fecha y se hará el próximo domingo 20 de enero.

No hay recambio generacional

El objetivo es tener, en dos años, más enfermeras especializadas en Obstetricia y Ginecología y asegurarse así de que, en el futuro cercano, no se van a repetir los episodios de "emergencia sanitaria" que han atravesado los hospitales por la falta de profesionales para cubrir vacantes. "Los problemas de estos veranos han sido más severos porque las promociones han terminado más tarde por culpa de la pandemia y no estaban listas para cubrir el verano pero, de fondo, hay un problema de falta de profesionales en toda España. No tenemos recambio generacional", explica Lola Serrano jefa de la Unidad Docente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica de la Conselleria de Sanidad.

La bajada de natalidad dificulta conseguir la especialidad

Se estima que en los próximos años se van a jubilar un 30 % de las matronas que hay en activo, "y no se forman suficientes" para cubrirlas, de ahí la necesidad de este aumento que viene a corregir una tendencia a la baja "que ahora está pasando factura". Serrano apunta a que el "éxito" de subir de 52 a 71 plazas de formación en el EIR 2024 no hay que buscarlo en los despachos de Madrid sino "en el trabajo de mis tutoras con las gerencias de los hospitales que han peleado por hacerlo posible".

Y es que, según explica la jefa de la unidad, la Comunitat Valenciana tiene acreditadas "hasta 88 plazas para formar matronas cada año y el objetivo es llegar a esa cifra" pero para conseguirlo hace falta un trabajo interno "importante" ya que el cambio en la sociedad y la bajada de la natalidad lo hacen difícil. "Yo no puedo dar la especialidad si una matrona no asiste a 80 partos en esos dos años" y cada año hay menos en los hospitales, de ahí que para el año que viene "se ha hecho un esfuerzo por parte de las tutoras y las gerencias para que las enfermeras salgan a rotar por otros hospitales y poder cumplir con esa cifra, que el ministerio debería corregir a la baja". Como ejemplo, Serrano pone a las residentes del Hospital Clínico "que podrán ir al Hospital de Sagunt para asistir a partos si es necesario".

La ratio de matronas, por debajo de la media

Con esta nueva estructura montada, las matronas esperan paliar esa falta de reemplazo generacional pero también apuntan a que, las que están actualmente trabajando en la sanidad pública son muchas menos de las que deberían ser. Así, apuntan a que en otros países de la comunidad europea la ratio es de 34 matronas por 100.000 habitantes mientras que en España "la ratio media es de 18 matronas por 100.000 habitantes, aquí en la C. Valenciana estamos en 14,6".

Para Serrano "estamos muy alejados de lo que sería bueno para la salud sexual y reproductiva de las mujeres de la C. Valenciana. Para cumplir con los estándares de calidad, habría que crear unas 1.600 plazas más de matrona" en las tres provincias, ejemplifica la enfermera que recuerda que estas enfermeras especializadas no solo son necesarias para atender a las embarazadas (que cada año son menos) "sino para atender a todo el ciclo sexual y reproductivo de la mujer, desde la anticoncepción hasta la época de la menopausia que con el aumento de la supervivencia cada vez es más amplia", incide Serrano.