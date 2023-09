La comunidad marroquí en València está siguiendo con angustia el minuto a minuto de las noticias del terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que ha asolado Marruecos y que ha dejado, por ahora, más de 820 muertos y cientos de heridos. Desde que anoche se produjo el suceso, en entidades como la ONG Casa Marruecos están movilizados intentando saber el paradero de multitud de amigos y familiares pero sin éxito por la caída de las telecomunicaciones en la zona más afectada.

"No estamos pudiendo contactar con la zona más afectada. Hay mucha angustia", relata Rahma El Basraoui, presidenta de Casa Marruecos que reconoce que no ha dormido en toda la noche colgada al teléfono. "Están en situación de emergencia y no estamos pudiendo contactar. Sí con personas que están en otras partes del país y que lo están viviendo con mucho miedo, sobre todo por las réplicas", explica la presidenta poniendo como ejemplo a una compañera de la ONG que está en la capital, Rabat. "Han dormido en parques y jardines por el miedo", añade.

"Es una zona muy rural con infraestructuras frágiles"

El problema es que el epicentro del seísmo se ha dado en una zona rural al sur de Marrakech en la provincia de Al Haouz que ha sido la más afectada y donde más ha subido el recuento de víctimas. Allí, según las últimas informaciones se han registrado 349 muertos, mientras que la segunda área más afectada es Tarudant, con 271 fallecidos. Según El Basraoui, es un área "muy rural y ahí las infraestructuras son más frágiles. No sabemos hasta dónde llegará el número de muertos que va a seguir subiendo porque aún habrá mucha gente bajo los escombros y hay también dificultad para llegar por las carreteras".

Movilización para donar sangre en Marruecos

Por ahora, desde la organización no gubernamental, además de intentar conseguir información de amigos y familiares se están organizando para colaborar y prestar ayuda a Marruecos, priorizando lo que más falta hace ahora mismo: donaciones de sangre. "Desde aquí no podemos hacer llegar pero sí estamos movilizando a la gente que tenemos allí para que vayan a donar".

El siguiente paso, todavía pendiente, será ponerse en contacto con otras organizaciones vinculadas a Marruecos y a la acción social para "ver qué más podemos hacer", como acciones de recogida y envío de alimentos o productos de primera necesidad para ayudar a los más afectados con el terremoto.