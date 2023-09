"Fue un minuto escaso pero se hizo eterno". Así vivió Frank Moreno, un valenciano de vacaciones en Marrakech, el terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que anoche se registró en la provincia marroquí de Al Hauz, donde se han concentrado la mayoría de víctimas mortales del suceso que, por ahora, superan las 630. A Moreno el temblor le sorprendió ya acostado en el riad en el que está pasando unos días "que iban a ser de relax", bromea, junto a su pareja.

"Estábamos ya en la cama intentando descansar y de pronto oímos un ruido muy intenso. 'El metro que va a pasar', bromeé", cuenta Frank. Pero el ruido, en vez de decaer, fue a más "hasta que fue ensordecedor y la cama empezó a moverse de lado a lado".

"Ahí fuimos conscientes de lo que estaba pasando. La decoración de la habitación empezó a caer al suelo y nos quedamos ahí viendo cómo se movía todo. No nos dio tiempo a reaccionar, fue un minuto escaso pero se hizo eterno", relata el valenciano. En cuanto el temblor se calmó, cogieron sus pasaportes y salieron al patio interior del riad, que no sufrió daños "porque son estructuras muy sólidas". En el patio, se juntaron con el resto de huéspedes, todo turistas. "De ahí me fui a la calle y era todo polvo en suspensión y todas las familias en la puerta", relata.

"Un enorme susto colectivo"

La imagen del momento después del terremoto fue para Moreno "muy impresionante. Niños, mamás, abuelos en pijama... todos en la puerta llorando asustados. Las motos no paraban pero dentro de todo se notaba la capacidad de aguante de la población. No hemos visto heridos, pero sí un enorme susto colectivo", asegura.

Salimos a ver qué tal está La Medina y parece que salvo algún derrumbe, aguanta. Los comercios ya están abriendo y en marcha. #Marrakech #Marruecos #Terremoto pic.twitter.com/eGbgz7TofG — Frank Murray (@frankmurray) 9 de septiembre de 2023

"Están abriendo los comercios"

La pareja reconoce que no han podido dormir y esta mañana se han echado a la calle a la espera de saber si el vuelo de vuelta que tenían reservado para mañana domingo, finalmente saldrá. En su paseo por Marrakech sí están viendo cómo el temblor ha afectado a estructuras en construcción o más débiles pero la ciudad "está retomando la actividad. Los comercios están abriendo sus puertas en la Medina. Mucho cascote pero no hemos visto heridos, y muchas ganas de volver a la normalidad".

Por ahora, la pareja no sabe qué pasará mañana con su vuelo de vuelta. "Aún no tenemos información. Esperamos saber algo conforme pasen las horas", aseguran.

Según las informaciones de las que se dispone hasta ahora, de los más de 630 fallecidos contabilizados hasta ahora, la mayoría se han registrado en la provincia de Al Hauz, mientras que la segunda más afectada es Tarudant, con 190 muertos. Por detrás se encuentran Chichaua, con 89 fallecidos, Uarzazate, con 30, Marrakesh, con 13, Azilal, con 11, Agadir, con 5 y Casablanca, donde hay por el momento tres muertos a los que se suma un deceso registrado en Yusufiya.