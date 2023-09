Una facción de Compromís pide una refundación y mira a EU y Podem

Con nombramientos de cargos y llamadas a «refundar» el espacio político, Més e Iniciativa, los dos principales partidos que componen Compromís, han dado este fin de semana el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Tras el paso a la oposición en la Generalitat y con las tensiones entre ambas formaciones en los últimos meses, los dos partidos han reunido a los suyos en sus respectivos órganos con el objetivo de reorganizarse.

El cambio más destacado es el de Més, antiguo Bloc. El Consell Nacional ratificó a Amparo Piquer como nueva secretaria general con 100 votos a favor y apenas siete en contra y cinco abstenciones. Piquer sustituye a Àgueda Micó por la incompatibilidad del cargo con su reciente elección como diputada en el Congreso. La nueva secretaria general ha sido concejala en Rafelbunyol, ha dirigido la campaña electoral de las pasadas elecciones generales del 23 de julio y ha pilotado las negociaciones de la coalición con Sumar.

El Consell Nacional de Més también ha ratificado Pablo Bellver como secretario de Organización, en sustitución de Piquer. Bellver ha sido jefe de gabinete de Vicent Marzà y de Raquel Tamarit cuando ambos estuvieron al frente de la Conselleria de Educación.

Sin embargo, los movimientos de reestructuración de la formación no se quedan en los nombramientos. Més espera celebrar un congreso en la primera mitad de 2024 adelantando en un año el revisto para 2025. El objetivo es «rearmarse» pensando en las próximas elecciones a la Generalitat. «No es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición, hay que cambiar cosas», admiten fuentes del partido valencianista.

"Refundar el espacio"

Algo similar ocurre en Iniciativa, la pata ecosocialista de Compromís. El partido del que forman parte, entre otros, Aitana Mas, Alberto Ibáñez e Isaura Navarro aprobó ayer en su Mesa Nacional su hoja de ruta para «refundar el espacio político del ecosocialismo valencianista». Según explicaron fuentes del partido, esa «reconfiguración del espacio político y electoral» tendrá «varias fases».

Así, según informa la formación, primero habrá un primer proceso «de escucha general» de la dirección de Iniciativa con otras organizaciones sociales (en las que se incluyen sindicatos, movimientos sociales y otros partidos de la izquierda), después se celebrarán asambleas supracomarcales y una «Asamblea municipalista» con los concejales de Iniciativa. Todo desembocará en una Asamblea General en febrero de 2024 en la que se debatirá (y aprobará) el documento que se desarrolle tras los sucesivos encuentros.

El objetivo, explican, es «refundar» el espacio de izquierdas valencianista no solo a nivel interno sino «lograr una herramienta electoral potente». Para ello, no solo se mira a Compromís sino también a quienes se quedaron en la abstención o quienes votaron a EU y Podem. Estas dos formaciones serán interpeladas y fuentes de los ecosocialistas recuerdan que en 2011, tras una derrota electoral, surgió Compromís de la sinergia de varios partidos. De fondo, habrá que ver cuál será el despliegue de Sumar o si hay o no repetición electoral.