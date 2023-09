Ciudadanos se resiste a desaparecer

Ciudadanos no se rinde. Pese a estar en vías de desaparición tras quedar fuera de todos los parlamentos autonómicos el 28M y renunciar a concurrir al 23J, la formación dice no arrojar la toalla y explora la fórmula para resurgir. La empresa es altamente complicada y se estudian medidas drásticas como dejar de llamarse Ciudadanos, una marca agotada. En la Comunitat Valenciana los naranjas recibieron un golpe duro en mayo, quedándose fuera de muchos ayuntamientos en los que incluso formaban parte del gobierno, como Alicante y Torrent, pero sobre todo, el varapalo se evidenció al no lograr escaños en las Corts, quedándose sin representación en la política autonómica.

Sin embargo, y pese al paupérrimo 1,5 % de apoyos obtenido en las urnas a la Generalitat, en lo que hoy es Ciudadanos confían en que hay espacio para su proyecto, un proyecto que reivindican como "de centro" y más necesario que nunca debido el escenario de alta polarización actual que detectan. "Claro que hay espacio", indica la líder de la formación, Mamen Peris, quien critica a un "gobierno arrojado a los brazos de la ultraderecha", en referencia al Consell de PP y Vox. Silencio de Cs en la Comunitat Valenciana tras la decisión de no concurrir a las generales Y en ese espacio, la dirigente naranja considera que la supervivencia pasaría por "por volver a lo que nunca debió de dejar de ser: Un partido que centre a gobiernos de derechas y de izquierdas, que promueva y apoye proyectos que enriquezcan a la Comunitat Valenciana, vengan de donde vengan". El proceso de refundación interna en el que se sumió el partido hace poco más de un año culminó a principios de 2023 con la elección de Adrián Vázquez como secertario general y Patricia Guasp como portavoz, pero duró poco y quedó dañado tras el 28M. Tras hacerse pública la dimisión de Guasp, que había recibido una oferta de trabajo del sector privado que resultaba "incompatible" para su continuidad en el partido, los pocos y débiles cimientos de la formación volvieron a removerse. No obstante, Peris no se plantea dar un paso al lado como ha hecho la exportavoz de los liberales e insiste en destacar (y celebrar) que la de Guasp no haya sido una salida más del partido por transfuguismo, enviando un claro rejón al PP de Carlos Mazón, que ha captado a multitud de excargos naranjas ante su desembarco en la Generalitat. En Ciudadanos aún pesa mucho la OPA que los populares hicieron entre las filas del partido en la Comunitat Valenciana durante los últimos años. "El PP de Carlos Mazón no es centro, solo se ha limitado a premiar a traiciones o comprar voluntades de quienes realmente utilizaron ciudadanos como un trampolín político", asegura Perís, quien tomó los mandos de la formación en febrero. Un partido "descentrado" y "teledirigido" por el PP "Me encontré con un partido “descentrado” donde muchos cargos eran teledirigidos por el PP", recuerda y añade que "Solo basta ver quienes ocupan hoy responsabilidades en el Consell actual. Estaban aquí para dinamitarlo. Eso frena, lastra, y desmotiva a la afiliación", lamenta Peris. La actual portavoz del Consell y consellera de Hacienda Ruth Merino, no solo es exCiudadanos, sino que llegó a ocupar cargos de responsabilidad en el partido. Merino fue la síndica del grupo parlamentario durante gran parte de la pasada legislatura, hasta que anunció su salida de la política. A los meses fue presentada como un gran fichaje de los populares. Ante el adelanto electoral del 23J, la dirección nacional de Ciudadanos tomó la decisión de no concurrir a los comicios. Pese a que fue criticada por figuras destacadas como el diputado autonómico en Castilla y León Francisco Igea o el exporavoz en el Congreso Edmundo Bal, Perís cree que se hizo lo correcto. "Se meditó y mucho, con dolor de corazón porque el cuerpo pedía presentarnos, pero nos apartamos y ya se ha visto, muchas personas ya nos están echando de menos", asegura Perís. El futuro de la formación, según la líder autonómica, pasa por una (otra) refundación. A fondo. "Debe ser profunda, radical e inminente", explica Peris, que asume que "la marca lastra" y que "los errores políticos del pasado se mantienen todavía en la mente de muchos españoles". "Los liderazgos deben tener otro talante, y ofrecer un proyecto diferente", recalca. El futuro más próximo para Ciudadanos pasa ahora por las decisiones que se tomen en su próxima convención municipalista, cuya fecha se anunciará en septiembre.