El inicio de curso escolar ha sido, para la oposición en las Corts Valencianes, los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís "caótico". Los socialistas, en boca del portavoz de Educación en el parlamento valenciano, José Luis Lorenz, consideran que "estamos ante el peor inicio de curso de la historia, por la nefasta gestión del gobierno de Mazón. En un día tan importante como hoy con el inicio de las clases, continua el caos con la adjudicación de las plazas de los profesores", ha señalado.

Por otra parte, también ha lamentado la "falta de personal y recursos" en los centros educativos y ha criticado que "desde la dirección de Personal Docente no se esté dando ninguna explicación ni respuesta a los docentes". Al respecto, ha asegurado que, durante los últimos 8 años, con el Gobierno de Ximo Puig, colegios e institutos "siempre han obtenido una respuesta inmediata por parte del Consell para garantizar la normalidad en un día tan importante como hoy". Por eso, exigen tanto al president de la Generalitat, Carlos Mazón, como al conseller Rovira "que se pongan a trabajar de una vez, que asuman su responsabilidad y acaben con este bloqueo a la educación pública valenciana".

En la misma línea se han pronunciado los diputados y diputadas del grupo Compromís, que han realizado una 'performance' en el patio de las Corts con una pancarta en la que se puede leer: "Wanted José Antonio Rovira. Motiu: no donar la cara després del caos en Educació". Ha sido una acción pública para denunciar "uno de los inicios de curso escolares más caóticos que se recuerdan" y para pedir la comparecencia del conseller Rovira en las Corts Valencianes para explicar los errores en las adjudicaciones. "No han dado la cara y queremos que comparezcan. No ha venido a rendir cuentas tras la constatación de su falta de planificación", ha señalado el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana.

Asimismo, han dicho que "un sistema que funciona no salta por los aires si no es porque se ha manipulado el procedimiento" y han acusado a la conselleria de "agregar opacidad a las listas".