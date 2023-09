La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado esta mañana en el Palau de Congressos el acto de bienvenida a sus más de 2.300 nuevos estudiantes de Grado. El rector de la UCV, José Manuel Pagán, junto a varios miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad y un nutrido grupo de profesores de todas las facultades y titulaciones, ha recibido en este encuentro a los alumnos que comienzan su etapa universitaria en el curso 2023-2024.

En su intervención, el rector ha llamado a buscar la “libertad plena” a los estudiantes de primer curso de la UCV: “Es importante que encontréis vuestro para qué, vuestro sentido de vida, vuestra misión. A veces se nos vende que la persona libre es aquella que hace lo que quiere cuando quiere, la que no tiene compromisos ¡y no es verdad! Esa no es la libertad plena a la que estáis llamados”.

“Vosotros sois mucho más que mano de obra cualificada”

“La libertad auténtica es la de quien ha hallado un sentido para su existencia, un cometido vital que le ayuda a tomar decisiones libremente, lo que muchas veces supone asumir compromisos, hacer renuncias, sufrir, complicarse la vida. Vuestro paso por la universidad no debe limitarse a la obtención de un título, por importante que esto sea. La UCV puede y quiere ayudaros no sólo a que seáis excelentes profesionales sino también a que seáis libres, capaces de ponerse al servicio de los demás. Eso es lo que hace una persona libre”, ha señalado Pagán.

En ese sentido, el rector de la UCV ha lamentado que haya quienes quieran que la universidad “se limite a proveer de mano de obra cualificada al mercado”. Para el rector de la UCV “la universidad es mucho más que eso”; “vosotros sois mucho más que mano de obra cualificada”, ha asegurado a los nuevos alumnos.

“Busca la felicidad, que tiene que ver con descubrir tu misión y disponerte a cumplirla, con independencia de que a veces cueste. Como decía Viktor Frankl, que fue prisionero en los campos de concentración nazis, quien descubre para qué vive es capaz de vencer los sufrimientos y las dificultades o, dicho en sus propias palabras, «quien tiene un porqué, encuentra un cómo»”, ha indicado.

Crecer como personas que van al encuentro del otro

Por otra parte, el rector ha querido subrayar a los alumnos que realicen “en equipo” el camino que ahora comienzan: “Sois vosotros los que tenéis que recorrerlo, pero no estáis solos, contáis con profesores, tutores y orientadores; ellos no podrán hacer ese camino por vosotros, pero sí con vosotros. La decisión de caminar es vuestra, pero a partir de ahí y si les dejáis, os ayudarán a crecer, no solo académica y profesionalmente sino también a crecer como personas”.

“No vivas en la Universidad de manera individual, busca el encuentro, sal de ti y busca al otro. Es cierto que ir solo te permite a veces ir más rápido, pero, no lo dudes, en equipo siempre llegarás más lejos”, ha remarcado Pagán, que ha exhortado a los jóvenes estudiantes a plantearse la posibilidad de otro descubrimiento clave: “No renuncies a que la Universidad sea también un lugar donde poderte encontrar con Dios, que no te asuste esto, al revés, vívelo como lo que es, una oportunidad”, ha aducido.

Así, “no pasa nada si estás alejadísimo de la fe o si esto ahora te suena marciano, es suficiente con que estés dispuesto al encuentro personal con Dios y que estés atento a tu alrededor. Únicamente, esas dos cosas: dispuesto y atento”.

Virtudes, formación integral y búsqueda de la verdad

En torno a esas cuestiones y muchas más han girado también las intervenciones de distintos miembros de la comunidad universitaria. Entre otros profesores ha participado Reyes Moliner, de la Facultad de Psicología, que ha remarcado la voluntad del claustro de docentes de “formar en virtudes” a los nuevos alumnos para que puedan “ponerlas en práctica” en el futuro.

“Deseamos formar a grandes profesionales, pero también a grandes personas. Debéis aspirar a la excelencia, que no es competir a toda costa, ver en los demás como rivales o adversarios. Ser excelentes es mejorar, aprovechar las competencias que tenemos y llevarlas a la práctica sin olvidar a los demás. Los profesionales excelentes son buenos en su trabajo y empáticos con los demás, ayudando al que necesita de ellos”, ha aseverado.

En la misma línea se ha manifestado José Tena, profesor de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales: “Hoy vivimos en una sociedad totalmente digitalizada, lo que supone un problema muy serio no sólo en lo referente a las relaciones personales, también puede ser un impedimento para salir de la universidad con una formación integral, como auténticas personas. Sí, tendréis que utilizar los medios digitales a lo largo de vuestra carrera, pero no dejéis nunca de de ayudaros, de colaborar, de ser compañeros de vuestros compañeros”.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Medicina y defensor universitario Germán Cerdá, que ha recordado que alumnos, profesores e investigadores universitarios buscan el “conocimiento”; “en definitiva, la verdad”. Van a su búsqueda “para ponerse al servicio de la sociedad”. Así, “¿qué sentido tendría buscar el conocimiento, lo verdadero si no le sirve a nadie? No valdría para nada”.

Servicios y actividades UCV

El Acto de Bienvenida ha permitido también que los nuevos estudiantes hayan conocido todos los servicios y actividades que ofrece la Universidad Católica de Valencia, así como los clubes universitarios impulsados por alumnos, en unos stands informativos ubicados en el mismo Palau de Congressos: Deportes, Voluntariado y Cooperación Internacional, Oficina Virtual de Atención al Alumno, Internacionalización, Instituto de Lenguas, Aula de Teatro, Grupo Musical Joven...