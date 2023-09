El Consell contraataca a las críticas de PSPV y Compromís por el acuerdo de la mesa de las Corts Valencianes de PP y Vox para cambiar la pancarta de condena de asesinatos de violencia de género; eliminar «no a la violencia machista» y sustituirlo por «no a la violencia contra las mujeres». La vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero criticó ayer que la oposición, PSPV yCompromís, no hayan condenado la rebaja de condena de uno de los miembros de la Manada por la ley del Sí es Sí pero sí el acuerdo de la Mesa de las Corts que cambia la lona.

«Ximo Puig se opone al lema acordado por la mesa de les Corts, el mismo que utiliza la delegada del Gobierno Pilar Bernabé en los minutos de silencio, pero no dice nada sobre una ley que no deja de sacar agresores sexuales a la calle y reducirles la condena», afeó ayer Camarero, al tiempo que consideró que «no se puede llamar feminista o decir que se lucha contra la violencia que sufren las mujeres y no condenar una ley que saca a violadores de la cárcel».

En este sentido, Susana Camarero criticó a quienes «intentan hacer política del dolor de las víctimas en la Comunitat Valenciana pero se pliegan a las leyes como la del ‘Solo sí es sí’ que condenan a las víctimas a ver cómo sus violadores disfrutan de ventajas penitenciarias».

«No se puede llamar feminista y no condenar una ley que saca a violadores de la cárcel», señala la consellera

Así, opinó que «luchar contra la violencia de género es hacerlo contra las leyes que condenan a las víctimas a ver cómo sus agresores reducen las condenas» y tildó que «insultante, indignante e intolerable» que la ministra Montero «siga al frente de sus responsabilidades, aunque no ejerza responsablemente las mismas después de casi un año de la ley del ‘Solo sí es sí’». Por último, la consellera de Igualdad señaló que «estas medidas lo que hacen es revictimizar a las víctimas, lo que nos demuestra que el Gobierno de España está lejos de proteger a las mujeres que sufren violencia de género», concluyó.