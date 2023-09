“Hay que estar atentos a toda la semana, porque hasta el viernes puede haber tormentas fuertes”, destaca el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez. Y es que las tormentas típicas de septiembre, con chubascos localmente fuertes, especialmente en el litoral y el prelitoral, están siendo el pan nuestro de cada día en esta semana de vuelta al cole.

De hecho la Aemet espera que durante toda la semana, especialmente en el norte de Valencia y en las comarcas de Castellón, llueva un 30 % más de lo habitual para estas fechas, lo que puede ser bastante porque septiembre es el mes más lluvioso del año por regla general en la Comunitat Valenciana.

Semana de tormentas

En este sentido desde Meteored (tiempo.com) el experto climático e investigador y divulgador del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Samuel Biener, estima que “durante esta semana se pueden acumular entre 50 y 100 litros por metro cuadrado (l/m²) en muchas partes de la Comunitat Valenciana a causa de las tormentas típicas de septiembre”. “No es una situación de lluvias generalizadas, ya que estas tormentas tardoestivales se caracterizan por ser muy localizadas, con diferencias muy amplias de lluvia en distancias muy cortas”, añade.

Aunque, por la persistencia de la intensidad de sus lluvias la situación de gota fría o de Depresión Aislada en Altura (DANA) centre el foco mediático por las incidencias que genera en forma de inundaciones, no hay más que recordar los desastres que dejó la DANA el primer fin de semana de este mes, Biener destaca que son las tormentas de septiembre y no las DANA “las responsables de los mayores acumulados de precipitaciones en la Comunitat Valenciana”.

“Las tormentas de septiembre en nuestro territorio se producen con configuraciones atmosféricas muy sutiles, lo que favorece que las tormentas que se formen tengan un lento desplazamiento, pudiendo focalizarse en alguna zona”, detalla José Ángel Núñez desde la Aemet.

En septiembre, aguas mil

“Es lo típico de septiembre”, subraya Núñez, “aunque haya tormentas generales, la focalización y el lento desplazamiento favorecen que haya zonas donde singularmente se acumule más precipitación que en otras próximas”.

“Este tipo de tormentas de septiembre no requieren la presencia de una DANA, de hecho, no hay ninguna DANA prevista hasta el viernes, sino pequeñas ondas atmosféricas muy sutiles que inestabilizan la atmósfera y favorecen la formación tormentas de desplazamiento lento, que se suelen formar por la tarde en el interior y afectar a la costa por la noche-madrugada”, concluye el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat.

“No es necesario una DANA para que haya lluvias intensas y, viceversa, una DANA no implica lluvias intensas" José Ángel Núñez - Jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana

Es más, insiste Núñez, “no es necesario una DANA para que haya lluvias intensas en nuestra zona y, viceversa, la existencia de una DANA no implica necesariamente lluvias intensas, en general depende siempre del flujo de viento en capas bajas y estos días, hasta el viernes, vamos a tener paso de pequeñas ondas en altura y flujos de viento marítimo que intensificarán las precipitaciones”.

Es la triple combinación que garantiza aguas mil en septiembre en la franja litoral y prelitoral de la Comunitat Valenciana: Por un lado, un sistema atlántico de bajas presiones que inestabiliza la atmosfera, ya que el aire frío en altura desciende con rapidez provocando el ascenso del aire cálido y cargado de la humedad que desprende el Mediterráneo. Por otro la elevada temperatura del mar que en septiembre alcanza los máximos del año, máxime después de uno de los veranos más calurosos de los últimos 80 años. Y por último, el viento de levante que alimenta las intensidad de las tormentas al insuflar continuamente de mar a tierra aire húmedo y cálido.

Por tanto, Samuel Biener señala que “es probable que hasta el viernes estas tormentas de septiembre dejen más agua en la Comunitat Valenciana que la posible DANA con una Borrasca Fría Aislada (BFA) en superficie que se podría formar durante el fin de semana según apuntan los modelos de predicción con los que trabajamos”.

“No parece que vaya a ser una DANA peligrosa”

Todavía es pronto para confirmar que este próximo fin de semana la formación de una posible DANA pueda tener en vilo a la Comunitat Valenciana. Desde la Aemet José Ángel Núñez no lo considera probable. El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, Jorge Olcina, señala que aún es incierto el pronóstico en esta semana marcada por la inestabilidad atmosférica. No obstante, destaca que si finalmente se genera una situación de gota fría “no parece que vaya a ser de DANA peligrosa en la C. Valenciana”.

Samuel Biener, aunque coincide con esta última afirmación, sostiene que lo más probable es que el sábado una Borrasca Fría Aislada (BFA) “se desgaje en el entorno de la Península y dependiendo de su trayectoria, que aún no está clara, dejará más o menos lluvia en la Comunitat Valenciana”. La BFA, detalla Biener, “es el reflejo en superficie de la vertical de la masa de aire frío en altura de la DANA”.

Este experto explica que a día de hoy dicha BFA “no parece que vaya a dejar una situación de lluvia generalizada, ya que no se espera que descienda en latitud hasta el Golfo de Cádiz, que es cuando se producen las lluvias más intensas en la Comunitat Valenciana como pasó el primer fin de semana de septiembre”. Por ahora, continua, lo más probable es que dicha Borrasca Fría Aislada siga una trayectoria más al norte, e incluso pueda ser reabsorbida por el chorro polar, con lo que la zona de mayor inestabilidad será el oeste y el noroeste de la Península”.