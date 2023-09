Galcerán (PP) ya es diputada: "Hay que mirar a la persona, no a la discapacidad"

La primera diputada de España con síndrome de Down, Mar Galcerán (PP), ha afirmado que entra en las Corts Valencianes para demostrar que es capaz de desempeñar un cargo de responsabilidad, y ha pedido a la sociedad que "quite de su mente la discapacidad intelectual, que no vea una discapacidad, que vea a la persona".

Las personas con Down "al margen de la discapacidad somos personas", ha reivindicado tras recoger este jueves sus credenciales como diputada autonómica de las Corts, donde ha insistido en reclamar que no les juzguen "por el físico, por la apariencia, sino por la persona". Para Galcerán, es posible romper barreras siempre que alrededor se tenga a personas "que favorezcan" los logros que las personas con capacidades diferentes pueden conseguir, y ha alertado: "aquí las barreras que hay son las barreras mentales de la sociedad, porque hay muchos tópicos, siempre los ha habido". La nueva diputada, quien tomará posesión del cargo en el pleno del próximo miércoles para cubrir la vacante de un diputado que ha pasado a ocupar un cargo en la Generalitat, ha explicado que llega con el objetivo de aportar su "granito de arena" y apostar por la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Mar Galcerán, primera diputada con síndrome de down: "Con constancia, cualquier persona puede conseguir lo que se proponga" Galcerán, de 46 años, ha reivindicado que su entrada en las Corts permite demostrar a la sociedad que se pueden alcanzar los objetivos que cada persona se marque en la vida, pues ha confesado que "perseguía desde hace tiempo" ser diputada autonómica, y ha agradecido al Partido Popular que le haya dado esta "oportunidad". Ha señalado que se metió en política "por convicción" y que le gusta porque siempre ha estado en ella, "desde muy joven", y ha recordado que trabajó trece años en Presidencia de la Generalitat y luego aprobó las primeras oposiciones de la Generalitat para personas con discapacidad intelectual. Ha explicado que se siente "muy a gusto" con el PP, en el que está rodeada "de gente muy maja", y ha agradecido que haya apostado por las personas con discapacidad y que su presidente, Carlos Mazón, le haya dado la oportunidad primero de ser secretaria del área de personas con capacidades diferentes del partido y luego que apostara personalmente por ella para figurar en las listas autonómicas de los comicios del 28M. La parlamentaria popular ha afirmado que asume "con mucho gusto y con mucho amor" el acta de diputada, y se ha mostrado convencida de que va aprender mucho de los compañeros de bancada que llevan más tiempo que ella en política, de quienes ha dicho: "seguro que van a tener mucha paciencia conmigo". Galcerán ha estado acompañada por el síndic del PP en las Corts, Miguel Barrachina, quien le ha enseñado el hemiciclo y ha destacado que su lucha desde hace dos décadas para que la diversidad esté integrada en todos los niveles y que todas las personas tengan "la misma consideración" llega ahora al Parlamento valenciano. La nueva diputada valenciana es técnico auxiliar de Hogar y de Jardín de Infancia, ha cursado FP de Hostelería y Turismo, y empezó a trabajar en la función pública hace 26 años, de los que 13 estuvo como interina en Presidencia de la Generalitat y, tras aprobar las oposiciones, pasó a la Conselleria de Bienestar Social, luego a la de Igualdad y actualmente es subalterna en la Conselleria de Sanidad.