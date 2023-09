Varias asociaciones de chóferes denunciaron al anterior Consell que la oferta de Monbús para quedarse con un lote de las rutas de autobuses escolares tenía irregularidades; desde autocares prestando servicio en Galicia a vehículos obsoletos o mal adaptados, así lo aseguran fuentes del sector a Levante-EMV.

Estas empresas presentaron un recurso al Tribunal de Contratación, que finalmente lo desestimó y dio luz verde a la oferta, según explica el entonces director general de Centros Docentes Ximo Carrión, que remarca que "el proceso de contratación pública se siguió escrupulosamente". El servicio de transporte escolar se dividió el año pasado en 7 lotes, seis de los cuales los ganaron UTE (Unión Temporal de Empresas) valencianas, y el número 5 cayó en manos de la empresa gallega.

Según los transportistas, la empresa debía contar con 132 matrículas de vehículos, pero según alertaron varios chóferes, 50 de ellas estaban ya haciendo rutas en Galicia. Monbús dejó por escrito que estos autobuses (que estaban en Galicia) tenían "compatibilidad horaria" para prestar servicio en València. "¿Cómo va a ser compatible que un bus de servicio en Galicia y València?" explican fuentes del sector, que consideran que se debían haber vigilado mejor las condiciones de la licitación.

La administración del Botànic aceptó la oferta por ser la más económica, pero no fue la única irregularidad. Las asociaciones de transporte valencianas también criticaron que algunos buses de la empresa estaban obsoletos, y que los autocares "adaptados" no estaban en condiciones para los Centros de Educación Especial. "En un centro así necesitas un vehículo con 6 o 7 plazas adaptadas, y los buses de esta empresa solo tenían una", denuncian fuentes del sector.

Cinco días sin que pase el bus

La realidad ha dado la razón a quienes alertaron de esta situación. Las 14 líneas escolares que gestiona Monbús en la provincia de Valencia han sufrido retrasos, cancelación y un mal servicio en general desde que comenzó el curso hace cinco días.

Las Ampa han denunciado las siguientes deficiencias esta semana: chóferes que llegan desde Madrid tras toda la noche sin dormir, autocares pequeños para todo el alumnado, buses sin rampa para los Centros de Educación Especial, vehículos "adaptados" con solo una plaza para los 6 niños en silla de ruedas, autocares sin cinturones de seguridad, monitoras sin contrato, cancelaciones de la ruta y retrasos de más de una hora, entre otras.

"Como no conocían la ruta, hemos visto como autobuses de 13 metros no podían girar en una calle y han dejado a los niños a 500 metros de su centro escolar, al que eran incapaces de llegar porque no entraba el bus. Hacer esto es ilegal", critica un Ampa.

"Conflicto entre empresas"

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, dio explicaciones sobre esta situación el pasado jueves en una entrevista en À Punt. Aseguró que tienen "las manos atadas" para revertir la concesión y achacó el problema a un "conflicto" entre empresas de transporte gallegas y valencianas.

Rovira trasladó además que 98 chóferes habrían recibido "presiones" para no subrogarse a la nueva empresa, algo que el sector del transporte valenciano niega y tacha estas declaraciones del conseller de "lamentables". La realidad es que todos los acompañantes (los buses escolares deben llevar una persona que controle a los menores) se han subrogado a la empresa.

Este diario se ha puesto en contacto con algunos de los chóferes que prestan servicio en la línea, y aseguran que "desde el día 8 de septiembre algunos estábamos dados de alta, y hasta el día 13 a las 9 de la noche (el curso escolar empezó el día 11) no me llamaron para que me presentara a las cocheras de autocares".

Los chóferes piden saber por que los conductores no accedieron a su puesto de trabajo. También explican que "hay axuliares que confirman que a su ruta no ha llegado ningún bus, solo un día como mucho y la conductora venía de Madrid a hacer la ruta", aseguran.

La realidad para las familias es que este problema sigue sin solucionarse. Este viernes una decena de Ampas se concentraron a las puertas de sus centros educativos para reclamar una solución que no llega, y este lunes habrá concentraciones de padres y madres en cuatro Centros de Educación Especial, los más afectados por la situación.

Educación ha sancionado económicamente a la empresa por no prestar el servicio, pero de momento el problema sigue sin solucionarse. Gerard Fullana, responsable de política educativa de Compromís, explica que sí que hay un mecanismo legal para solucinarlo. "Este martes el conseller podía haber hecho una adjudicación exprés con otra empresa, sobre todo en los casos de Educación Especial que son los más sangrantes, y cargarle los costes del servicio a Monbús por no cumplir", explica Fullana.