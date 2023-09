El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha escudado frente a las críticas de la oposición por el caso del ya exsubdirector de Justicia condenado por violencia machista en 2011 al destacar que el Consell actuó "de manera fulminante, clara y transparente". "No sé si todos pueden decir lo mismo, pero nosotros hemos sido inmediatos", ha señalado el jefe del Consell este viernes, en una visita al Ayuntamiento de Alfafar al tiempo que ha insistido: "Hemos cumplido con nuestra obligación".

Mazón ha replicado a las peticiones de comparecencia en las Corts de PSPV y Compromís asegurando que el gobierno "ya compareció ayer" (por el jueves) y que él cuenta con un día ya previsto para intervenir en el parlamento autonómico. Su primera sesión de control está fijada para la primera semana de octubre mientras el resto de consellers intervendrán los días 20, 21 y 28 de septiembre, días en los que explicarán su línea de gobierno y ante lo que la oposición ha pedido que también se someta a las preguntas Mazón.

El máximo responsable del Gobierno autonómico ha remarcado la "inmediatez" de la respuesta. "Tan pronto como la consellera certificó este engaño, esta ocultación muy grave, obramos en el mismo día". "Es un cese fulminante para que no haya ningún género de dudas, hemos cumplido con nuestra obligación", ha destacado el presidente del Consell poniendo el foco en esa ocultación y en la "quiebra de confianza" con Luis Manuel Martín Domínguez que no había informado de su condena en 2011 por pegar un puñetazo y amenazar con un cuchillo a su exmujer.

"Quiebra de confianza"

El caso del ya ex número dos de Justicia contrasta con el de otro representante de Vox, Carlos Flores Juberías, hoy diputado en el Congreso. En este sentido, días después de ser elegido aspirante a la Generalitat, este periódico informó que había sido condenado por violencia machista en 2002. Sin embargo, continuó como candidato y luego fue negociador del pacto. Pese a la condena, Mazón ha considerado que "no hay ninguna comparación posible".

Para el dirigente popular, no hay comparación posible porque "lo que ocurrió con Flores todo el mundo lo sabía" y no ha tenido que cesarlo porque no ha formado parte del Consell que preside. Asimismo, ha vuelto a poner el foco en la "quiebra de confianza" que ha generado el caso de Martín Domínguez y por la que se toman "las medidas que se han de tomar".

Tras estas explicaciones, Mazón ha hecho suyo lo de que la mejor defensa es un buen ataque y se ha recordado que el Consell acabó la legislatura pasada con 12 investigados por, supuestamente, ocultar un caso de abuso sexual y que los mismos que le piden autocrítica "no han pedido perdón por la rebaja de condena a un miembro de la Manada por la ley del solo sí es sí". "Si no fuera por un asunto tan grave ni tan dramático, provocaría la hilaridad de cualquiera", ha dicho.