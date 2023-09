Los datos son abrumadores: cada año la Comunitat Valenciana registra 1.135 denuncias de violencia sexual contra menores (que suponen 94 al mes) y 1.036 de maltrato (que implican 86 mensuales), según datos del Ministerio del Interior que reflejan las denuncias presentadas ante la policía nacional o guardia civil. "Son cifras muy elevadas. La Comunitat Valenciana es la tercera en en número de delitos violentos cometidos a menores de edad. Y es cierto que Andalucía y Cataluña están por delante en números absolutos, pero con poblaciones mucho más numerosas. La situación valenciana es preocupante y así lo hemos trasladado". Son palabras del director general de Save The Children, Andrés Conde, tras la reunión mantenida con la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, donde instó al nuevo equipo de gobierno a cambiar un sistema que "revictimiza a los menores que, una vez denunciados los abusos, empiezan el calvario de 5 o 6 años que implica explicar lo ocurrido en distintas instancias, demasiadas veces y ante distintas personas, en función de si se hace ante servicios sociales, la fiscalía o el médico forense".

Sin embargo, existe un modelo que está implantándose en otras autonomías y que cambia el paradigma y el modelo en la atención a las vícitmas de violencia sexual menores de edad. Se llama "Casa de los niños" o modelo Barnahus" y configura un servicio de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo, en unas dependencias lejos de comisarías y hospitales que permiten crear un entorno amigable para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos y violencia. "La víctima explica lo que ha pasado una única vez e implica una prueba preconstituida. Es un paso muy importante". El proyecto contaba con una prueba piloto en Castelló anunciada por el Botànic, pero que estaba paralizada. Camarero se ha comprometido a recuperar el proyecto y ponerlo en marcha de la mano de Save The Children. "No implica grandes inversiones ya que la clave está en la coordinación entre distintos departamentos, aunque eso es principalmente su mayor dificultad", explica Conde.

"Hay que tener en cuenta que las denuncias son la punta del iceberg. Son muchas y sabemos que hay muchos más casos ya que hay que tener en cuenta que hablamos de menores y de una violencia que se ejerce en el entorno familiar", añade el directivo de Save The Children.

Además, la Conselleria de Servicios Sociales contará con Save The Children en la reorganización de los centros de menores con el objetivo de "convertir estos espacios en centros de protección más seguros" mediante un convenio de colaboración que ya está firmado.

Más de cien mil niños en pobreza severa

Otro de los temas que han abordado en la reunión es la pobreza. "Nos parece muy grave que en la Comunitat Valenciana haya 100.000 niños en situación de pobreza severa. Severa", recalca Conde. "Por eso hemos pedido que pongan en el centro a las familias con hijos a cargo desde un punto de vista social. Los gobiernos que han abordado esta perspectiva de forma prioritaria a la hora de diseñar políticas de empleao, vivienda, educación... han reducido este problema a la mitad. La pobreza infantil no es natural ni irreversible y se puede reducir con voluntad y acierto político", añade.

por otra parte, Save The Children solicitó una revisión de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque "muchas de estas ayudas no llegan a quienes la necesitan. La Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía más rica de España y no se puede noi se debe permitir la existencia de 100.000 niños en pobreza severa".