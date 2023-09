Remarcando la "incertidumbre" que los rodea y con la posibilidad de un recorte en el montante total, el Consell de PP y Vox ha comenzado a elaborar sus primeros presupuestos. La Conselleria de Hacienda publicó ayer en el Diari Oficial de la Generalitat las normas que han de regir la confección de las cuentas para 2024, un simbólico disparo al aire que marca el inicio de las negociaciones y que avisa de algunas de las líneas que puede llevar el proyecto financiero en el que se leen expresiones como "corregir desequilibrios" o "complejo escenario".

"La situación financiera de la Comunitat Valenciana se presenta como un desafío ante un escenario lleno de incertidumbre", señala el texto elaborado por Hacienda en el que se fijan los criterios generales para elaborar las cuentas del año que viene. Las menciones hacia la mala situación económica de las arcas públicas son constantes, especialmente con referencias hacia la deuda, lo que abre la puerta a futuros recortes del gasto que en 2023 alcanzó los 28.438 millones, casi un 2 % más que el año anterior. Esa subida parece casi imposible para 2024.

Así, entre los criterios de Hacienda se avisa que en el próximo presupuesto será "prioritario abordar y corregir los desequilibrios presupuestarios que han prevalecido durante los últimos años y han situado a la autonomía a la cabeza de España en términos de déficit, con un nivel de gasto muy superior al de ingresos". A ello añade las quejas de que el sistema de financiación "no ha proporcionado los recursos económicos necesarios para garantizar unos servicios de calidad" así como el "impacto negativo" en empresas y familias por el "contexto inflacionista", aunque no menciona la reducción fiscal de 300 millones por la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La propia situación valenciana no es el único ingrediente que añade incertidumbre a la confección de las primeras cuentas con la extrema derecha en el poder. "A este complejo escenario se une la dificultad de no contar con información sobre las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica para las comunidades autónomas ni los objetivos de estabilidad presupuestaria, dada la interinidad del Gobierno español tras las elecciones del pasado 23 de julio", explica el texto.

Al estar en funciones, el Gobierno no ha fijado el techo de gasto para las administraciones públicas para 2024 siempre que Bruselas recupere las llamadas reglas fiscales, suspendidas en los últimos tres ejercicios tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Esto obligaría a la Generalitat a controlar todavía más sus números y no superar un porcentaje de déficit. La situación de interinidad provoca también que en este caso el Ministerio de Hacienda no haya podido informar de cuánto dispondrán las autonomías por lo que una de las vías sustanciales de los ingresos totales de la Administración autonómica no son más que "estimaciones".

"Con esta adversa coyuntura, en los presupuestos de 2024 se pretende corregir las deficiencias presupuestarias, desde la responsabilidad fiscal y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas", señala la orden de Hacienda, "pero siempre con el objetivo prioritario de asegurar los derechos de los ciudadanos y garantizar unos servicios públicos de calidad". La cuadratura del círculo en forma de presupuestos acaba de empezar.