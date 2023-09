Después de la marejada del suceso, la destitución del número dos de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, tras conocer que fue condenado por violencia machista en 2011; la resaca de las reacciones. Y el vaso está medio lleno o medio vacío según quién lo mire. Así, el jefe del Consell, Carlos Mazón, aplaude su actuación y destaca la "inmediatez" del cese mientras que tanto el Gobierno de España como la oposición le critican su "tibieza" ante la violencia machista y que justifique la salida del ex alto cargo por la "falta de confianza" y no por su condena por violencia machista.

"Hemos cumplido con nuestra obligación, es un cese fulminante para que no haya ningún género de dudas", defendió ante la prensa el presidente de la Generalitat. Fueron sus primeras palabras horas después de que encabezara un pleno extraordinario que acabó con la salida del subsecretario autonómico de Justicia, nombrado por Vox. Mazón remarcó la "inmediatez" para destacar la actuación de su ejecutivo. "Tan pronto como la consellera certificó este engaño, esta ocultación muy grave, obramos en el mismo día, hemos sido inmediatos", dijo.

Sin embargo, sus declaraciones no le libraron de las críticas. Entre ellas, la justificación de la destitución de Martín Domínguez, en las que ahondó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. "No pude ser que salgan y digan que lo cesan por falta de confianza, hay que decir que se le cesa porque se condena la violencia de género", censuró la también vicesecretaria general del PSPV. Asimismo, alertó de la "tibieza" del dirigente popular al que ve "rehén de la ultraderecha" en un momento de "repunte" de los feminicidios.

No fueron las únicas críticas que recibió Mazón. También se le acusó de no haber dado la cara. Tanto PSPV como Compromís exigieron que compareciera en las Corts la próxima semana cuando está previsto una doble sesión plenaria con intervención de los consellers para que dé explicaciones sobre el caso y la falta "de control" en los nombramientos de su gobierno. Mazón, sin embargo, no lo hará hasta la primera semana de octubre en una sesión de control ya asignada. "Ya tengo un día fijado y el gobierno compareció ayer (por el jueves)", replicó el jefe del Consell, en referencia a la rueda de prensa que dieron Ruth Merino, portavoz, y la consellera de Justicia, Elisa Núñez.

Pero donde más insistieron fue en la comparación entre el caso de Martín Domínguez y el del candidato de Vox a la Generalitat y hoy diputado en el Congreso, Carlos Flores, quien, según informó Levante-EMV, fue condenado por violencia psíquica contra su exmujer en 2002. "Continúa entre las filas de Vox y va a ser un voto útil para Feijóo en la investidura", recordó la síndica socialista Rebeca Torró. "Al Consell no les importa la condena por violencia machista", señaló por su parte Isaura Navarro, de Compromís, porque uno de los negociadores con los que se cerró el pacto de gobierno fue con Flores cuando su condena era "pública".

Para el dirigente popular, sin embargo, no hay comparación posible entre ambos casos. Para Mazón, "lo que ocurrió con Flores todo el mundo lo sabía" y no ha tenido que cesarlo porque no ha formado parte del Consell que preside. Asimismo, volvió a poner el foco en la "quiebra de confianza" que ha generado el caso de Martín Domínguez y por la que se toman "las medidas que se han de tomar".