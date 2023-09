Un avance que se adapta a los nuevos tiempos. Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi ponen sobre la mesa una propuesta que afectará de forma directa a los diseños de los trajes oficiales y a los actos y personajes festeros, y que será debatida en los próximos meses en el seno de la Asociación de San Jorge: la posibilidad de que haya escuadras mixtas.

La nueva regulación que se pretende es un avance y progresión en los diseños festeros, y se confiere total libertad a las filaes para que puedan admitir el mantenimiento de dos trajes oficiales diferenciados, uno masculino y otro femenino, o que ambos trajes puedan contener idéntico diseño, sin distinción alguna, lo que permitirá, en este caso, que las escuadras puedan ser mixtas.

La Ordenanza no prohibirá que, con diseños idénticos, la escuadra pueda ser mixta; lo que la Ordenanza obligará será la uniformidad estética en su totalidad, impidiendo, por ende, que las escuadras queden formadas por personas con diseños distintos. De esta manera, en el caso en el que haya filaes que mantengan un diseño masculino y otro femenino diferenciado, sus escuadras no podrán ser mixtas, al no contar con la uniformidad estética exigida.

Por lo tanto, cada Filà, si así lo estima, tendrá la posibilidad de optar por una de las dos opciones, poniendo así en valor máximo la voluntad democrática de cada Asamblea, la cual, de conformidad con el proceso de reforma con el que cuente su reglamentación interna, podrá modificar sus diseños si así lo estima conveniente y aprueba las disposiciones reglamentarias de modificación del diseño, y es aprobado por la Asamblea de la Asociación de San Jorge.

Regulación

No obstante, este cambio en la reglamentación de las fiestas hace necesaria una revisión de los artículos afectados por parte de la Comisión festera. En este sentido, se ha trabajado en tres líneas de trabajo diferenciadas: la regulación de los diseños oficiales, la modificación de los actos y personajes festeros y la actualización y corrección del propio articulado.

La comisión propone, así, la creación de un nuevo artículo que se refiere a los cargos festeros y a los diseños para sus trajes. El texto propuesto argumenta que “los cargos representan a los personajes que formaron parte de la época de las disputas medievales entre moros y cristianos, y por ello, vienen obligados a mantener el estilismo militar y el estatus social de la época, recreando, en todo caso, la historicidad de los cargos que representan. La Ponencia de Fiestas de la Asociación, previo informe de la Asesoría Artística i Asesoría Histórica, regulará y decidirá sobre la idoneidad de los diseños de los personajes festeros, y velarán para que el cargo festero encarne la fiel imagen histórica del personaje que representan".

En cuanto a las personas que pueden optar a ostentar uno de los cargos (capitanes, alféreces, embajadores, sargentos, Sant Jordiet y Mossèn Torregrossa), la ordenanza recoge una propuesta de variación-matización: “Los cargos de Sant Jordiet y Mossen Torregrossa serán representados por personas que se identifiquen con el personaje sujeto a la tradición histórica que representan y los valores que los rodean”.

Nuevos tiempos

La propuesta de modificación de la Ordenanza, según manifiesta la propia institución, "es fruto del trabajo colectivo de la Comisión encargada de su estudio y ha elaborado el trabajo que se presenta, en el cual se ha procurado el mantenimiento de nuestras tradiciones, personajes y simbolismos, y reforzar, si más aún cabe, la integración de todas las personas".

Continúan admitiendo que la Comisión "ha entendido que estamos ante un momento crucial para reforzar y avanzar con los tiempos, y la Ordenanza de la Fiesta es un elemento que ha de contribuir a fortalecer las relaciones interpersonales en el marco de la integración, el respeto, la convivencia de todos y afianzar la participación popular. Actualmente es imposible concebir nuestras fiestas con restricciones de cualquier índole, y desde la Asociación de San Jorge ha de fomentarse la tolerancia y erradicar cualquier atisbo de segregación y discriminación".