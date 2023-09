«El PPCV está en el modelo Mazón, diferente a los de Ayuso y Moreno»

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juan Francisco Pérez Llorca, defiende en una entrevista publicada ayer por Información (del mismo grupo que Levante-EMV) que el modelo político del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es diferente al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid o al de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. El número dos del PPCV asegura que el modelo de Mazón está marcado por la mano izquierda y por la capacidad de diálogo, lo que permitió un pacto rápido con Vox. Pérez Llorca, valencianoparlante, considera asimismo «un disparate» la utilización de diferentes lenguas en el Congreso cuando todos los diputados hablan castellano.

Pérez Llorca escogió seguir siendo alcalde de Finestrat tras las elecciones del 28M. Los demás le definen como ‘fontanero’, él se declara municipalista. La recomposición de agrupaciones tocadas, el pacto con Vox en tiempo récord, el acuerdo con Compromís en la Mesa de las Corts o la presidencia de la Diputación de Valencia son algunos de los éxitos que le atribuyen. Él opta por la prudencia, desde su puesto ahora de número dos del PPCV.

Pérez Llorca insiste en que el PPCV está en el modelo Carlos Mazón, que es diferente al de Ayuso y al de Moreno Bonilla porque la C. Valenciana tiene unas características propias. A la hora de definir los rasgos del modelo del jefe del Consell, destaca que Mazón sobre todo ha demostrado que es «una persona muy dialogante, que tiene mucha mano izquierda y que es capaz de buscar acuerdos con todo el mundo». «Esa forma de ser de nuestro presidente ha permitido que esos pactos hayan sido más rápidos que en otros lugares, y ese modelo también va a dar grandes éxitos de inversiones y de grandes acuerdos esta legislatura», mantiene.

El dirigente popular cree que permitir que se hablen las lenguas cooficiales en las Cortes Generales es «un disparate». «Y lo dice un valencianoparlante». «Lo que quiero es que se arreglen los problemas de los valencianos con la financiación, el trasvase o la falta de inversiones en la Comunitat Valenciana. No me vale la negativa por mucho que me la den en valenciano. Es un sinsentido que 350 diputados que hablan la misma lengua tengan que utilizar aparatos tecnológicos o intérpretes para poderse comunicar. Esas decisiones alejan más la política de los ciudadanos», mantiene.

El PPCV no da por perdida la investidura de Alberto Núñez Feijóo pese a la falta de apoyos. Pérez Llorca admite que aunque no es fácil, Feijóo lo está intentando y lo está luchando.

El número dos del PPCV afirma que su nombramiento no responde a un intento de afianzar el poder alicantino. «No se hizo con esa finalidad. María José Catalá era la secretaria general y acababa de ganar la alcaldía de València. Decidió centrarse en su trabajo como alcaldesa y el tres del partido era yo. Lo más fácil era que quien llevaba Organización y conocía la casa por dentro fuese el secretario general. Es anecdótico que haya dos alicantinos al frente del partido».

Pérez Llorca no ve además a Vox engullido por el PP ni a corto ni a medio plazo e incide en que no tiene los problemas de Ciudadanos.

Sobre la falta de controles previos para evitar que un condenado por maltrato acabe como subsecretario de Justicia (Luis Manuel Martín Domínguez, nombrado por Vox), señala que «a nadie se le pide una hoja de antecedentes penales cuando se le ficha». «Debería haberlo dicho él», asegura.

Acerca de la violencia machista y la pancarta de las Corts, afirma que «todos los partidos estamos de acuerdo en que hay un problema de violencia contra las mujeres, incluso Vox, y debemos intentar trabajar en lo que estamos de acuerdo y no en mostrar siempre las divisiones».

Además, defiende que no hay letra pequeña en el pacto con Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia. «Siempre ha habido muy buena sintonía con Rodríguez, y no me considero una pieza clave en ese pacto. No quiero quitarle mérito al PP de Valencia y a Vicente Mompó. Incluso a veces tengo la sensación de que el PSOE de Ximo Puig está más feliz con el pacto del PP con Ens Uneix, aunque no tanto el PSOE de Bielsa», afirma.