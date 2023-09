El gobierno de la diputación se suma a las Corts y pasa a condenar 'la violencia contra las mujeres'

La violencia machista será nombrada a partir de ahora 'violencia contra las mujeres' en la Diputación de Valencia como ocurre desde hace unas semanas en las Corts Valencianes. Así se ha concluido en el pleno de septiembre de la institución provincial tras aprobar una moción (en un inicio presentada como enmienda a una propuesta del PSPV) con los votos a favor del gobierno del PP y Ens Uneix y Vox y los votos en contra de PSPV y Compromís.

La moción apoyada por el gobierno provincial (PP y Ens Uneix) y Vox recoge expresamente que al inicio de cada pleno se guardará "un minuto de silencio por cada una de las víctimas de violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en las comarcas valencianas, al tiempo que desde presidencia se enviará un escrito a los ayuntamientos donde residan las víctimas o a sus familiares directos para hacer extensivas las muestras de condolencias de la institución y sus representantes". Pero también matiza el término que se empleará en la institución para nombrar este tipo de crímenes: violencia contra las mujeres.

Es la exigencia que Vox le ha puesto al gobierno provincial para apoyar su moción, que inicialmente se ha presentado como una enmienda a la propuesta que ha llevado el PSPV al pleno en la que pedía, además de lo que recoge el texto del ejecutivo, una concentración con pancartas contra el machismo, aumentar el presupuesto de la diputación e instar al Consell a hacer lo propio. Eso sí, llamando a la lacra social "violencia machista". El gobierno provincial ha justificado la enmienda presentada a que ya habían aumentado el presupuesto, por lo que pedían eliminar ese punto y a que "no vamos a decirle al Consell que tiene que trabajar, suponemos que ya trabaja", tal como ha dicho la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Previamente al pleno, la corporación provincial se ha concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat junto a los miembros del Consell para condenar los asesinatos de dos mujeres por violencia de género en Castelló y Orihuela el pasado viernes. Eso sí, sin pancartas divididas como ha ocurrido en las Corts Valencianes.

"Unidad contra la lacra"

Ante la propuesta de los socialistas, el gobierno ha planteado una enmienda que finalmente se ha votado como otra moción diferente. PSPV y Compromís han apoyado la presentada por los de Bielsa y el gobierno de PP y Ens Uneix y el grupo Vox la presentada por el ejecutivo de Mompó. Finalmente, ha salido adelante la del gobierno.

Sobre el apoyo al gobierno, el portavoz de Vox en el hemiciclo, el diputado Sergio Pastor, ha instado a la diputada de Igualdad y vicepresidenta del ente, Natàlia Enguix (Ens Uneix) a que fuera "clara". "Pido a la señora Enguix que sea clara. El acuerdo al que hemos llegado para apoyar la enmienda del gobierno es cambiar el concepto de violencia de género por el de violencia contra la mujer. Si quiere nuestro voto va a tener que dejar claro", ha sentenciado Pastor.

Ante las críticas del PSPV y Compromís, Natàlia Enguix ha señalado que la Diputación mantendrá la "unión institucional" que "se ha venido dando en los últimos años" y se sumará a los actos convocados por la Generalitat Valenciana, "como se venía haciendo los últimos años", ya que "la unidad de la sociedad y sus responsables públicos contra la lacra de la violencia de género es la mejor manera de contribuir a salvar vidas, por encima de acciones que solo tienen fines partidistas", ha destacado en referencia a las pancartas.

Incremento de 300.000 euros en Igualdad

Por otra parte, la vicepresidenta y titular de Igualdad, Natàlia Enguix ha anunciado que la Diputación de València incrementará la partida destinada anualmente a su Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género y los ayuntamientos adheridos dispondrán en cada ejercicio de 300.000 euros más para proyectos de atención, formación y sensibilización, con el objetivo de "dar la mejor respuesta ante esta lacra social".

El pleno ha dado luz verde a las ayudas destinadas este año a ayuntamientos y asociaciones en materia de Igualdad, con un importe global cercano a los 700.000 euros. La vicepresidenta ha aprovechado la presentación de una moción por parte del grupo socialista, que reclamaba un 25 % más de presupuesto destinado al área que dirige, para criticar al anterior ejecutivo y "lamentar la ineficacia de quienes no fueron capaces de ejecutar más de un 30 % de los recursos de los que disponían y ahora reclaman más dinero". "Les agradezco la confianza en que esta diputada sí será capaz de gestionar más dinero que ustedes", ha ironizado Natalia Enguix.

La responsable de Igualdad ha afeado al PSPV que "la política de postureo y pancarta no salva vidas, pero sí que puede ayudar a hacerlo la eficacia en la gestión de los recursos destinados por las administraciones públicas a combatir la violencia contra las mujeres". En este sentido, Natalia Enguix ha avanzado que el área que dirige "destinará los 300.000 euros de una partida que el anterior ejecutivo no llegó a gastar, simplemente por ineficacia, a los ayuntamientos que forman parte de la Red creada por la Diputación para combatir la violencia contra las mujeres". "En cuatro años se ha dejado de invertir más de un millón de euros en políticas de Igualdad, un dinero que formaba parte de un presupuesto que no se incrementó en toda la legislatura, con un nivel de ejecución muy bajo y que ahora vamos a optimizar para ser eficaces y que los recursos lleguen a los ayuntamientos", ha remarcado Enguix.