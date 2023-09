Cientos de profesores protestan en los centros educativos por la "nefasta gestión" de las adjudicaciones de plazas

Cientos de profesores de decenas de centros educativos valencianos se han concentrado hoy a las puertas de los colegios e institutos para denunciar el "caos" en las adjudicaciones de plazas docentes y que se derogue la ampliación del horario en la ESO. También han protestado en contra de la política lingüística del actual conseller de Educación José Antonio Rovira y han criticado que "el profesorado no adoctrina, enseña y educa".

La concentración ha estado convocada por los tres sindicatos docentes mayoritarios (Stepv, UGT y CC OO PV) y llega tras varios días de concentraciones y un inicio de curso convulso para el conseller de Educación. A los errores en las adjudicaciones se ha sumado la falta de buses escolares, sobre todo en los Centros de Educación Escolar de la Provincia de Valencia.

Las protestas, a la hora del patio y en la puerta de los centros, tienen como objetivo "mostrar el rechazo a las acciones y medidas que el Consell de Carlos Mazón, a través de su conseller de Educación José Antonio Rovira, está adoptando y la nefasta gestión realizada en las adjudicaciones docentes del inicio de curso".

En su comunicado los sindicatos reclaman "que las adjudicaciones docentes se realicen correctamente, dentro del plazo y sin errores para evitar que se perjudique y maltrate al profesorado". Lo hacen en referencia a los constates "errores informáticos" que han retrasado las adjudicaciones de plazas desde el mes de agosto.

Por otro lado los sindicatos piden "que no se incrementen las horas lectivas de profesorado en la ESO". Recientemente el conseller de Educación, José Antonio Rovira, decidió que los centros que tuvieran docentes disponibles para hacerlo debían dar dos horas más de clase semanales dedicadas a matemáticas o inglés. La polémica de esta decisión llegó por tomarla a pocos días del inicio del curso, trastocando toda la planificación de los centros, aunque finalmente el 75 % decidió hacerlo.

Rovira tomó esta decisión después de que los tribunales tumbaran la asignatura "proyectos interdisciplinarios", dejando a los centros con dos horas menos de clase a la semana. Los sindicatos no están de acuerdo en que se sustituyan estas dos horas por un incremento de matemáticas e inglés.

Defensa del valenciano

Otro motivo por el que se han concentrado los sindicatos docentes es en defensa del valenciano en la enseñanza y "el derecho de todo el alumnado a conocer y usar nuestra lengua como vehicular en su educación". Por último, critican que "el profesorado no adoctrina, enseña y educa".

Estas declaraciones llegan tras el anuncio de Rovira de una modificación de la ley de plurilingüismo para eliminar el valenciano de las asignaturas no lingüísticas en las comarcas castellanoparlantes. Esta modificación se hará por vía urgente, pero no es la única. Una de las promesas electorales del Partido Popular es precisamente reformar la ley de plurilingüismo, aunque todavía no ha explicado como.