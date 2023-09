Durante las últimas semanas hemos sido tristes testigos de la más terrible faceta de la naturaleza. Nuestro país vecino, Marruecos, y la no tan lejana Libia, han padecido las consecuencias de dos desastres naturales de proporciones gigantescas. El terremoto en el primero y las inundaciones en el segundo han dado como resultado terribles pérdidas humanas y materiales. Y, por desgracia, no es algo nuevo. La mayoría de países en vías de desarrollo suelen padecer, por su situación geográfica, acontecimientos de este calado. Lo vimos hace años en Haití o en Nepal, o en el sudeste asiático con el tsunami que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Y es que estos países, dada su situación económica, no poseen las infraestructuras necesarias para poder hacer frente a este tipo de fenómenos. Por tanto, llueve sobre mojado. Y una vez más es hora de reconstruir, tanto social como materialmente, las zonas afectadas. Solo queda abrir los ojos y darnos cuenta de la importancia de promover este tipo de ayudas y, desde los países más avanzados, brindar el apoyo necesario para que, con suerte, puedan hacer frente a la fuerza de la naturaleza con los mejores medios posibles.